ई-रिक्शा में मांस मिलने पर भड़का गुस्सा, बजरंग दल-विहिप ने चौराहे पर लगाया जाम, कई थानों की फोर्स बुलाई गई
अमरोहा में उस समय हंगामा हो गया जब एक ई-रिक्शा में मांस मिलने की सूचना मिली। गोकशी का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने जाम लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से नोकझोंक भी हुई।
अमरोहा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के अमरोहा जिले के मोहल्ला लकड़ा में मीट की दुकान के पास ई-रिक्शा में मांस मिलने पर हंगामा हो गया। गोकशी का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मांस से भरे ई-रिक्शा को लकड़ा चौराहे पर खड़ा कर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के एनकाउंटर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और रज्जाक पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। हंगामे और जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका के बीच कई थानों का पुलिस बल मौके पर बुलाना पड़ा।
घटना शनिवार रात करीब दस बजे की है। दीपावली के मद्देनजर पुलिस टीम लकड़ा चौराहे पर चेकिंग के साथ यातायात व्यवस्था संभाल रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि चौराहे से सटी मछली वाली गली में एक मीट की दुकान पर अवैध रूप से मांस उतारा जा रहा है। सूचना पर रज्जाक चौकी प्रभारी संदीप बालियान पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ई-रिक्शा को घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी देखकर मीट दुकानदार मौके से फरार हो गया, जबकि नशे में धुत ई-रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया गया।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मामले की सूचना मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर क्षेत्र में गोकशी कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ता मांस लदे ई-रिक्शा को खींचकर लकड़ा चौराहे पर ले आए और जाम लगा दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ रज्जाक चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही।
गड्ढा खोदकर दबावाया गया मांस
सूचना पर सीओ डॉ. प्रदीप कुमार और शहर कोतवाल सीपी शुक्ल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालात को देखते हुए आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुला लिया गया। पुलिस ने पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर बरामद मांस का परीक्षण कराया। इसके बाद गड्ढा खुदवाकर मांस को उसमें दबवा दिया गया। देर रात तक पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाने और स्थिति सामान्य कराने में जुटी रही। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मौके से एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली से पहले हंगामे ने पुलिस-प्रशासन की बढ़ाई चिंता
दीपावली से ठीक पहले शनिवार रात हुए हंगामे ने पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। ऐसे में लकड़ा चौराहे पर जाम और नारेबाजी के बाद आला अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए रहे। पुलिस की प्राथमिकता आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराकर यातायात बहाल कराने और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की रही। गनीमत रही कि घटना देर रात हुई। दिन में त्योहारी भीड़ के बीच हंगामा होने पर यातायात और कानून-व्यवस्था की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।