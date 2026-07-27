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जंतर-मंतर से लौट रहे छात्रों की पिटाई से भाजपा नेता के खिलाफ आक्रोश, दहशत में परिवार

By Yogesh Yadav
फरीदपुर-बरेली, संवाददाता
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जंतर-मंतर पर आयोजित प्रोटेस्ट से लौट रहे छात्रों को रास्ते में रोककर गाली गलौच, पिटाई करने वाले भाजपा नेता सत्यम पंडित के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। पिटाई का वीडिया वायरल होने से परिवार दहशत में है।

जंतर-मंतर से लौट रहे छात्रों की पिटाई से भाजपा नेता के खिलाफ आक्रोश, दहशत में परिवार
जंतर मंतर से लौट रहे छात्रों की पिटाई

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दिल्ली गए बरेली के दो छात्रों को कार सवार भाजपा नेता सत्यम पंडित ने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में रोका और भद्दी गालियां देने के साथ ही पिटाई की। इसका वीडियो भी खुद बनवाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। पीड़ित छात्र बरेली में फरीदपुर के महादेव मोहल्ले के रहने वाले हैं। छात्रों की इस तरह से पिटाई से उसका परिवार आक्रोशित और दहशत में है। परिजनों ने थप्पड़ मारने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वीडियो पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा है।

मोहल्ला महादेव के रहने वाली बीएससी छात्र आयुष रंजन ने बताया कि वह 23 जुलाई को अपने दोस्त राहुल के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में गये थे। धरना-प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई की सुबह दोनों लौट रहे थे। आयुष के मुताबिक, जंतर-मंतर के पास भाजपा नेता अपनी कार में मिले। इनके साथ 4-5 अन्य लोग भी थे। दोनों से गाली-गलौज की गई। उसके दोस्त के साथ हाथापाई की गई और उसे थप्पड़ मारा गया। इस दौरान पुलिस वाले भी मौजूद थे लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

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आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और वहां से चले गए। घटना के बाद छात्र और उसके परिवार ने प्रशासन से आरोपी भाजपा नेता सत्यम पंडित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, मामले की जानकारी पर सपा के नेता भी छात्र के घर पहुंचकर परिवार से मिले।

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वायरल वीडियो में थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा सत्यम पंडित

छात्रों से गाली गलौच और पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को खुद सत्यम पंडित ने ही कार के अंदर बैठे अपने साथियों से बनवाया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सत्यम पंडित दोनों छात्रों को रोककर पूछता है कि कहां से आ रहे हो। दोनों छात्र जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट से लौटने की बात कहते हैं तो दोनों से गाली गलौच की जाती है। यह भी पूछा जाता है कि हिन्दू हो या मु…। दोनों का नाम पूछने और यह पता चलने पर की दोनों हिंदू हैं, उन्हें गंदी गालियां दी जाती हैं। इसके बाद एक छात्र को पीटने के बाद कैमरे पर यह कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि अब यहां नहीं आएंगे। जबरिया वीडियो पर ही माफी मंगवाई जाती है।

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अखिलेश यादव ने भी वीडियो किया शेयर

छात्रों से गाली गलौच और पिटाई का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश ने लिखा कि देशभर के आंदोलनकारियों के सूचनार्थ! भाजपा और उनके संगी-साथियों के दुर्व्यवहार, दुर्वचनों और हिंसा को सब देख लें। इनका दुस्साहस देखिए कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए हैं और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से धोखा दे रहे हैं।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा के ये संस्कारी नेताजी अपने शीर्ष नेतृत्व के दिये गये आश्वासन की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। अब क्या ये भी डबल इंजन की टकराहट के कारण हो रहा है। अखिलेश ने भाजपा नेता की तुरंत गिरफ़्तारी की मांग की और कहा कि भाजपाई तो अपने वचन के भी सगे नहीं हैं। भरोसे का विलोम भाजपा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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