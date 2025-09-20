दारोगा की बदतमीजी, दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति अध्यक्ष को दी गालियां, फिर जड़ दिया तमाचा

गोरखपुर में एक दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। जहां चौकी इंचार्ज निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल को हटाने पहुंचे। आरोप है कि जब समिति अध्यक्ष ने कहा कि पंडाल हर साल यहीं लगाया जाता है, तो चौकी इंचार्ज भड़क गए और गालियां देते हुए उसे थप्पड़ मार दिया।

गोरखपुर में यूपी पुलिस के एक दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र की इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी के सिंघड़या इलाके में 18 सितंबर की रात चौकी इंचार्ज निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल को हटाने पहुंचे। आरोप है कि जब समिति अध्यक्ष ने कहा कि पंडाल हर साल यहीं लगाया जाता है और यह सड़क पर नहीं है, तो चौकी इंचार्ज भड़क गए। उन्होंने समिति अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया और गालियां भी दीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक सिंघड़िया पर दुर्गा समिति पिछले 18 साल से दुर्गा पूजा में पंडाल लगा रही है। यहां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दो दिन पहले चौकी इंचार्ज आधी रात सिंघड़िया चौराहे पहुंचे और पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर समिति के युवकों की चौकी इंचार्ज से बहस हो गई। इस पर दारोगा ने समिति अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया और गालियां दीं। वहीं, एक अन्य पुलिसकर्मी ने मामले को गर्माता देख चौकी इंचार्ज और दूसरे लोगों को दूर कर दिया।

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग पुलिस के रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि मौके पर 18 साल से पंडाल लगाया जा रहा है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। चौकी इंचार्ज के रवैये से आस्था को ठेस पहुंची है। उसने समिति अध्यक्ष को धप्पड़ जड़ दिया, पंडाल के कपड़े फाड़ दिए। चौकी इंचार्ज को माफी मांगनी चाहिए। उधर, वीडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया।

