outpost in charge slapped the committee chairman for setting up a Durga pandal दारोगा की बदतमीजी, दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति अध्यक्ष को दी गालियां, फिर जड़ दिया तमाचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsoutpost in charge slapped the committee chairman for setting up a Durga pandal

दारोगा की बदतमीजी, दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति अध्यक्ष को दी गालियां, फिर जड़ दिया तमाचा

गोरखपुर में एक दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। जहां चौकी इंचार्ज निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल को हटाने पहुंचे। आरोप है कि जब समिति अध्यक्ष ने कहा कि पंडाल हर साल यहीं लगाया जाता है, तो चौकी इंचार्ज भड़क गए और गालियां देते हुए उसे थप्पड़ मार दिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुरSat, 20 Sep 2025 02:58 PM
share Share
Follow Us on
दारोगा की बदतमीजी, दुर्गा पंडाल लगाने को लेकर समिति अध्यक्ष को दी गालियां, फिर जड़ दिया तमाचा

गोरखपुर में यूपी पुलिस के एक दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र की इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी के सिंघड़या इलाके में 18 सितंबर की रात चौकी इंचार्ज निर्माणाधीन दुर्गा पंडाल को हटाने पहुंचे। आरोप है कि जब समिति अध्यक्ष ने कहा कि पंडाल हर साल यहीं लगाया जाता है और यह सड़क पर नहीं है, तो चौकी इंचार्ज भड़क गए। उन्होंने समिति अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया और गालियां भी दीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक सिंघड़िया पर दुर्गा समिति पिछले 18 साल से दुर्गा पूजा में पंडाल लगा रही है। यहां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दो दिन पहले चौकी इंचार्ज आधी रात सिंघड़िया चौराहे पहुंचे और पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर समिति के युवकों की चौकी इंचार्ज से बहस हो गई। इस पर दारोगा ने समिति अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया और गालियां दीं। वहीं, एक अन्य पुलिसकर्मी ने मामले को गर्माता देख चौकी इंचार्ज और दूसरे लोगों को दूर कर दिया।

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग पुलिस के रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि मौके पर 18 साल से पंडाल लगाया जा रहा है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। चौकी इंचार्ज के रवैये से आस्था को ठेस पहुंची है। उसने समिति अध्यक्ष को धप्पड़ जड़ दिया, पंडाल के कपड़े फाड़ दिए। चौकी इंचार्ज को माफी मांगनी चाहिए। उधर, वीडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया।

ये भी पढ़ें:टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर की हत्या, हाफ एनकाउटंर के बाद तीन गिरफ्तार

मेरठ में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद तीन अपराधी गिरफ्तार

उधर, मेरठ में पुलिस ने मारपीट और मोबाइल लूट के एक मामले में वांछित तीन अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी नवीद के पैर में गोली लग गई। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और चोरी का मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (कोतवाली) अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपियों ने 18 सितंबर की रात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के सोपरसाफ चौराहे पर जाहिदपुर निवासी मनीष पर हमला कर, बंदूक के बल पर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। इस संबंध में मनीष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |