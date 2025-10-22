Hindustan Hindi News
युवक को छुड़वाने पर चौकी इंचार्ज ने की अभद्रता, नाराज ब्लॉक प्रमुख ने थाने पर ही दे दिया धरना

Wed, 22 Oct 2025 03:05 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में श्रीदत्तगंज ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल और महदैय्या चौकी प्रभारी के बीच तीखा टकराव हो गया। मामला उस समय गरमा गया जब मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे शुक्लागंज निवासी 27 वर्षीय उत्तम को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सादे कपड़ों में मारपीट कर एक वाहन में जबरन ले जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने ब्लॉक प्रमुख को दी।

ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल ने तत्काल महादेया पुलिस चौकी इंचार्ज को फोन कर घटना की जानकारी ली। इस पर चौकी इंचार्ज ने युवक को चौकी लाए जाने की पुष्टि की। ब्लॉक प्रमुख ने युवक को तत्काल छोड़ने की मांग की, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उन्हें चौकी आकर बात करने को कहा। ब्लॉक प्रमुख रात करीब 11 बजे महादेय चौकी पहुंचे, जहां ब्लाक प्रमुख ने चौकी प्रभारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। नाराज ब्लाक प्रमुख पुलिस चौकी पर धरने पर बैठ गए। वो चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीदत्तगंज व उतरौला थाना के प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए । लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

बात बढ़ती देख सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख ने चौकी प्रभारी के निलंबन की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों को पहचानने से इनकार कर दिया और बाजार में युवक के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट की, जबकि यदि युवक दोषी था तो उसे सीधा चौकी लाया जाना चाहिए था। हंगामा देर रात करीब 3 बजे तक चलता रहा। इसकी सूचना सदर विधायक पलटू राम और भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा को दी गई, जिन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर आरोपी चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।