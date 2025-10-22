युवक को छुड़वाने पर चौकी इंचार्ज ने की अभद्रता, नाराज ब्लॉक प्रमुख ने थाने पर ही दे दिया धरना

संक्षेप: यूपी के बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख ने थाने पर ही धरना दे दिया। ब्लॉक प्रमुख युवक को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचे थे, जहां चौकी इंचार्ज ने उनसे अभद्रता करनी शुरू कर दी। ब्लॉक प्रमुख चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

यूपी के बलरामपुर में श्रीदत्तगंज ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल और महदैय्या चौकी प्रभारी के बीच तीखा टकराव हो गया। मामला उस समय गरमा गया जब मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे शुक्लागंज निवासी 27 वर्षीय उत्तम को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सादे कपड़ों में मारपीट कर एक वाहन में जबरन ले जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने ब्लॉक प्रमुख को दी।

ब्लॉक प्रमुख हेमंत जायसवाल ने तत्काल महादेया पुलिस चौकी इंचार्ज को फोन कर घटना की जानकारी ली। इस पर चौकी इंचार्ज ने युवक को चौकी लाए जाने की पुष्टि की। ब्लॉक प्रमुख ने युवक को तत्काल छोड़ने की मांग की, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उन्हें चौकी आकर बात करने को कहा। ब्लॉक प्रमुख रात करीब 11 बजे महादेय चौकी पहुंचे, जहां ब्लाक प्रमुख ने चौकी प्रभारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। नाराज ब्लाक प्रमुख पुलिस चौकी पर धरने पर बैठ गए। वो चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीदत्तगंज व उतरौला थाना के प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए । लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।