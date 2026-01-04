Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsouter ring roads will be constructed in cities of up yogi government plan to address increasing population traffic jams
यूपी के शहरों के बाहर-बाहर होगा ये काम, बढ़ती आबादी-जाम को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान

यूपी के शहरों के बाहर-बाहर होगा ये काम, बढ़ती आबादी-जाम को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान

संक्षेप:

आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के मुताबिक शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय शहरों में करीब 22 फीसदी आबादी निवास करती है। एक अनुमान के अनुसार शहरी आबादी धीरे-धीरे 40 से 50 फीसदी हो जाएगी। लखनऊ में शहीद पथ बन चुका है और किसान पथ 104 किमी लंबा बनाया जा रहा है।

Jan 04, 2026 05:31 pm ISTAjay Singh शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
share Share
Follow Us on

योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ती आबादी और जाम की समस्या को देखते हुए जरूरत के आधार पर शहरों में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी। आउटर रिंग रोड शहर के बाहर-बाहर से निकाला जाएगा, जिससे लोग इससे अपने गंतव्य को पहुंच सकें। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्युमेंट-2047 के मुताबिक शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से हर साल 1700 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी तरह लगभग 10 हजार किमी क्षेत्र में सड़क और आउटर रिंग रोड की जरूरत होगी। आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के मुताबिक शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय शहरों में करीब 22 फीसदी आबादी निवास करती है। एक अनुमान के मुताबिक शहरी आबादी धीरे-धीरे 40 से 50 फीसदी हो जाएगी। इसलिए शहरों में आवासीय और व्यवसायिक जरूरतों के लिए भूमि बैंक बनाने की जरूरत पड़ेगी।

ये भी पढ़ें:नए साल में यूपी के इस जिले में बनेगा एक और फोरलेन, जुड़ेंगे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग

कई शहरों में रिंग रोड का काम चल रहा है

लखनऊ में शहीद पथ बन चुका है और किसान पथ 104 किमी लंबा बनाया जा रहा है। कानपुर के लिए भी एक आउटर रिंग रोड एनएच 230 का जो हिस्सा है निर्माणाधीन है। गोरखपुर में भी रिंग रोड का काम चल रहा है। आगरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी में भी कुछ हिस्सों का काम पूरा हो चुका है।

ये भी पढ़ें:दोनों पक्का कहीं खाने पर मिले होंगे, योगी ने रविकिशन और संजय निषाद की ली चुटकी

प्राधिकरण आवासीय योजनाएं भी लाएंगे

प्राधिकरणों द्वारा आवासीय योजनाएं लाने के साथ ही शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आउटर रिंग रोड की व्यवस्था की जाएगी। इसका खाका ऐसा तैयार किया जाएगा, जो शहर के बाहर-बाहर निकलेगा, लेकिन अधिकतर हिस्सों को जोड़ेगा। इससे लोगों को सुविधाएं होंगी और वे जाम मुक्त अपने गंतव्य को आसानी से पहुंचेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |