झांसी-कानपुर हाइवे बेकाबू ट्रक ने फैलाई सनसनी, कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया

संक्षेप: जालौन के उरई के रहने वाले रमाकांत रिछारिया सेमरी टोल प्लाजा मोंठ में काम करते हैं। रात में वह ड्यूटी पर थे। एक कार का टोल कट रहा था। तभी उरई की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार आगे खड़ी कार में घुस गई। दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

झांसी-कानपुर हाइवे पर अचानक बेकाबू हुए एक ट्रक ने सनसनी फैला दी। कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र में इस ट्रक से भीषण हादसा हुआ। झांसी-कानपुर एनएच के सेमरी टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी ने इसे वॉयरल कर दिया। जालौन के उरई के रहने वाले रमाकांत रिछारिया सेमरी टोल प्लाजा मोंठ में काम करते हैं। बीती देर रात वह ड्यूटी पर थे। एक कार का टोल कट रहा था। तभी उरई की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार आगे खड़ी कार में घुस गई। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी वहीं टोल पर खड़े रमाकांत ट्रक की चपेट में आ गए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में साथी, कर्मी मदद को दौड़े। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल भिजवाया।

वहां कर्मी की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। चश्मदीदों ने बताया कि कार कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक तेज गति से आया और सीधा कार को ठोकर मार दी। इसके बाद कुछ ही पल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कार तेज से आगे खड़ी कार से टकराई। चश्मदीदों के अनुसार ट्रक को हेल्पर चला रहा था। उसका टोल से कुछ दूरी पर पहुंचते ही संतुलन बिगड़ गया था। जिससे हादसा हुआ। कोतवाली मोंठ थाना पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है। हादसे में एक कर्मी घायल है। उसका इलाज कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त व टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया गया है।