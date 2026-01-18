Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsout of control truck caused a sensation on jhansi kanpur highway crushing cars then hits a toll employee
झांसी-कानपुर हाइवे बेकाबू ट्रक ने फैलाई सनसनी, कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया

झांसी-कानपुर हाइवे बेकाबू ट्रक ने फैलाई सनसनी, कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया

संक्षेप:

जालौन के उरई के रहने वाले रमाकांत रिछारिया सेमरी टोल प्लाजा मोंठ में काम करते हैं। रात में वह ड्यूटी पर थे। एक कार का टोल कट रहा था। तभी उरई की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार आगे खड़ी कार में घुस गई। दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

Jan 18, 2026 06:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, झांसी
share Share
Follow Us on

झांसी-कानपुर हाइवे पर अचानक बेकाबू हुए एक ट्रक ने सनसनी फैला दी। कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र में इस ट्रक से भीषण हादसा हुआ। झांसी-कानपुर एनएच के सेमरी टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसी ने इसे वॉयरल कर दिया। जालौन के उरई के रहने वाले रमाकांत रिछारिया सेमरी टोल प्लाजा मोंठ में काम करते हैं। बीती देर रात वह ड्यूटी पर थे। एक कार का टोल कट रहा था। तभी उरई की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार आगे खड़ी कार में घुस गई। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी वहीं टोल पर खड़े रमाकांत ट्रक की चपेट में आ गए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में साथी, कर्मी मदद को दौड़े। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल भिजवाया।

ये भी पढ़ें:तीसरी पत्नी को मारकर 10 दिन घर में जलाई लाश, टैक्सी बुक कर रखा नीला बॉक्स; फिर…

वहां कर्मी की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। चश्मदीदों ने बताया कि कार कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक तेज गति से आया और सीधा कार को ठोकर मार दी। इसके बाद कुछ ही पल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कार तेज से आगे खड़ी कार से टकराई। चश्मदीदों के अनुसार ट्रक को हेल्पर चला रहा था। उसका टोल से कुछ दूरी पर पहुंचते ही संतुलन बिगड़ गया था। जिससे हादसा हुआ। कोतवाली मोंठ थाना पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है। हादसे में एक कर्मी घायल है। उसका इलाज कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त व टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया गया है।

ये भी पढ़ें:समलैंगिक पत्नी ने पड़ोसन संग मिल रची खौफनाक साजिश, सुपारी देकर पति की कराई हत्या

पल भर में मच गई चीख-पुकार

सेमरी टोल पर बीती देर रात माहौल सामान्य था। एक कार चालक अपना टोल कटवा रहे थे। सामने में कर्मचारी खड़ा था। तभी पीछे से तेज गति से आ रहा ट्रक कार को घसीटता ले गया। उसी के सामने खड़ा टोल कर्मचारी आ गया। चश्मदीदों ने बताया कि कुछ ही पल में सामान्य माहौल चीख-पुकार में तब्दील हो गया। कर्मचारी का सिर और चेहरा कार के शीशे और बोनट पर लगा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |