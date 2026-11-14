देर रात बाजार में बेकाबू कार का कहर, खंभा उखाड़ा, चार वाहनों को रौंदा, बाल-बाल बचे चौकी प्रभारी
बुलंदशहर में एक बेकाबू कार ने जमकर कहर बरपाया। भरे बाजार में अनियंत्रित कार ने चार वाहनों को रौंद दिया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि दरोगा बाल-बाल बच गए।
बुलंदशहर, हिन्दुस्तान संवाद। बुलंदशहर के अंसारी रोड पर शनिवार रात भीड़ भरे बाजार में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक ने अपनी कार को अचानक तेज रफ्तार में दौड़ा दिया। अनियंत्रित कार ने पहले बिजली का खंभा उखाड़ दिया और फिर सड़क पर गुजर रहे वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में अंसारी रोड चौकी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक युवक अंसारी रोड पर कार चला रहा था। अचानक उसने आंबेडकर पार्क से कार मोड़ने के प्रयास में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सामने से आ रहे दूसरे वाहन से बचने के प्रयास में चालक ने कार को तेजी से बैक किया, जिससे कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा जड़ से उखड़ गया, हालांकि गनीमत रही कि हाईटेंशन तार टूटकर नीचे नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
खंभा उखाड़ने के बाद घबराए चालक ने दौड़ाई कार
खंभा उखाड़ने के बाद घबराए चालक ने कार को फिर से आगे की ओर दौड़ा दिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अंसारी रोड चौकी प्रभारी विपिन कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी कार को रोकने के प्रयास में उसकी चपेट में आने से बाल-बाल बचे। बेकाबू कार यहीं नहीं रुकी और आगे जाकर सड़क पर चल रही दो कारों व एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
घेराबंदी कर चालक को दबोचा, लगा जाम
घटना के तुरंत बाद अंसारी रोड चौकी प्रभारी विपिन कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दौड़कर आरोपी चालक को दबोच लिया। सूचना मिलते ही नगर कोतवाल सुजीत कुमार उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे के कारण अंसारी रोड चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया।
नशे में होने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि आरोपी चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने आरोपी की ई-विटारा समेत सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुजीत कुमार उपध्याय का कहना है कि आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।