हरदोई में बेकाबू सांड़ ने मचाया तांडव, 2 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर मार डाला; 9 घायल

संक्षेप:  हरदोई जिले में मंगलवार को एक बेकाबू सांड़ ने घंटों तक दहशत मचाए रखी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सांड़ ने कई किलोमीटर तक लोगों पर हमला किया। आखिर में वह ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई।

Tue, 11 Nov 2025 11:46 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
उत्तर प्रदेश के हरदोई में मंगलवार को एक बेकाबू सांड़ ने कई गांवों में घंटों तक दहशत मचाए रखी। हरियावां थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे में सांड़ ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कोशिशों के बावजूद सांड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। अंततः घेराबंदी के दौरान वह ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है।

ये घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है, जब हरियावां गांव के रहने वाले 45 वर्षीय किसान श्याम अवस्थी उर्फ मझिले कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास से अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक बेकाबू सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्याम अवस्थी को स्थानीय लोग तुरंत हरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

इसके बाद सांड़ चीनी मिल के पास कुरसेली तिराहा पहुंचा और राहगीरों पर हमला कर दिया। इस दौरान आदेश श्रीवास्तव निवासी खेरिया, अशोक कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी हरियावां और रामसागर निवासी बेहड़ा घायल हो गए। इसके बाद सांड़ जतुली गांव की तरफ भागा, जहां उसने रामदयाल और सूरज पर हमला किया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें रामदयाल की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

बेकाबू सांड़ उतरा गांव की ओर बढ़ा और खेतों के पास प्रभु दयाल गुप्ता, मिही धोबी, कल्लू और बड़कौनू पर हमला कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने घेराबंदी कर किसी तरह सांड़ को रोकने की कोशिश की। इस दौरान वह ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में हरियावां थानाध्यक्ष वीरबहादुर सिंह ने बताया कि सांड़ के हमले में दो लोगों की मौत हुई है और नौ लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

