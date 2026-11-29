वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा; 2027 को लेकर चंद्रशेखर का नया नारा, बोले-भाजपा से होगा मुकाबला
2027 को लेकर आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नया नारा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर ने सपा को चुनावी मुकाबले से बाहर करते हुए कहा, एसपीएम का सीधा मुकाबला भाजपा से है।
Chandrashekhar Azad: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच होगा। उन्होंने चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी (सपा) की मौजूदगी को खारिज किया। आजाद ने इस दौरान एसपीएम का नया नारा भी बताया। आजाद ने कहा कि उनका नारा है, 'वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा।' उन्होंने कहा, 'अगर हम अपने वोट से दूसरों को मजबूत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से खुद को भी मजबूत कर सकते हैं।'
नगीना से सांसद आजाद ने कहा, 'देखिए, मुकाबला सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और भाजपा के बीच ही रहेगा।' ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) के गठन की घोषणा की थी। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने चुनावी मुकाबले से समाजवादी पार्टी को बाहर क्यों कर दिया, आजाद ने कहा, 'पहले उनके (कांग्रेस के साथ) गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाने दीजिए।
एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही सपा-कांग्रेस
जनता देख रही है कि वे किस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हर सीट को लेकर लड़ रहे हैं।' उन्होंने कहा, ‘जब आप आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी किसी और को हिस्सेदारी देने की मंशा नहीं है।’ नगीना से लोकसभा सदस्य आजाद ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के लिए अलग-अलग चुनावी घोषणापत्र जारी किए जाएंगे, जबकि मुख्य घोषणापत्र अलग से जारी होगा। उन्होंने कहा, ‘हम समाज के हर वर्ग और तबके के हितों को ध्यान में रख रहे हैं। हमने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सर्वेक्षण दल तैनात किया है। हम बुनियादी मुद्दों की पहचान करेंगे और उन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल करेंगे।’
सपा-कांग्रेस में भाजपा को हराने में दिलचस्पी नहीं
असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन सहयोगी बनाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा, ‘राजग के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता और विपक्षी दल भी हमें साथ नहीं लेना चाहते। हमने प्रयास जरूर किया था। इतनी बड़ी रैली के बाद भी हमने कहा था कि हमारे विकल्प खुले हैं और सभी को एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, ऐसा लगता है कि उन्हें भाजपा को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार, 2017 से 2022 के बीच वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने में नाकाम रहे। ऐसे में मेरा मानना है कि केवल सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है।’
मायावती की आलोचन का आजाद ने किया स्वागत
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती द्वारा उनकी आलोचना किए जाने का स्वागत करते हुए आजाद ने कहा, 'कांशीराम कहा करते थे कि तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए- आलोचना होगी, आरोप लगेंगे और नुकसान भी होगा। अगर आप इन तीनों का बोझ सह सकते हैं, तभी मिशन के लिए काम करने निकलना चाहिए।' उन्होंने कहा कि 'मुर्दा' (जिनमें जोश या संकल्प नहीं है) लोग किसी मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, जबकि 'जिंदा' (जोश और प्रतिबद्धता से भरे) लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि मिशन कभी न रुके। महाभारत का उदाहरण देते हुए आजाद ने कहा, 'अर्जुन की तरह मेरा ध्यान केवल मछली की आंख पर है और वह उत्तर प्रदेश की सत्ता है। यह सत्ता हासिल करके हम उत्तर प्रदेश के युवाओं और किसानों की सेवा कर सकते हैं।'
कामकाज की जगह मथुरा मुद्दे पर चुनाव क्यों लड़ रही भाजपा?
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा उन्हें 'वोट कटवा' और भाजपा की 'बी टीम' कहे जाने पर आजाद ने कहा, 'आपको सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ वैसे ही लड़ना चाहिए, जैसे हम पिछले पांच वर्षों से लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी ने कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि हमने जनता से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़ी।' यूपी सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर निशाना साधते हुए आजाद ने सवाल किया कि भाजपा पिछले नौ साल नौ महीने के कामकाज के आधार पर 2027 का विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है और मथुरा का मुद्दा क्यों उठा रही है। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।