2027 को लेकर आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नया नारा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर ने सपा को चुनावी मुकाबले से बाहर करते हुए कहा, एसपीएम का सीधा मुकाबला भाजपा से है।

Chandrashekhar Azad: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच होगा। उन्होंने चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी (सपा) की मौजूदगी को खारिज किया। आजाद ने इस दौरान एसपीएम का नया नारा भी बताया। आजाद ने कहा कि उनका नारा है, 'वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा।' उन्होंने कहा, 'अगर हम अपने वोट से दूसरों को मजबूत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से खुद को भी मजबूत कर सकते हैं।'

नगीना से सांसद आजाद ने कहा, 'देखिए, मुकाबला सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और भाजपा के बीच ही रहेगा।' ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) के गठन की घोषणा की थी। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने चुनावी मुकाबले से समाजवादी पार्टी को बाहर क्यों कर दिया, आजाद ने कहा, 'पहले उनके (कांग्रेस के साथ) गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाने दीजिए।

एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही सपा-कांग्रेस जनता देख रही है कि वे किस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हर सीट को लेकर लड़ रहे हैं।' उन्होंने कहा, ‘जब आप आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी किसी और को हिस्सेदारी देने की मंशा नहीं है।’ नगीना से लोकसभा सदस्य आजाद ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के लिए अलग-अलग चुनावी घोषणापत्र जारी किए जाएंगे, जबकि मुख्य घोषणापत्र अलग से जारी होगा। उन्होंने कहा, ‘हम समाज के हर वर्ग और तबके के हितों को ध्यान में रख रहे हैं। हमने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सर्वेक्षण दल तैनात किया है। हम बुनियादी मुद्दों की पहचान करेंगे और उन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल करेंगे।’

सपा-कांग्रेस में भाजपा को हराने में दिलचस्पी नहीं असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन सहयोगी बनाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा, ‘राजग के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता और विपक्षी दल भी हमें साथ नहीं लेना चाहते। हमने प्रयास जरूर किया था। इतनी बड़ी रैली के बाद भी हमने कहा था कि हमारे विकल्प खुले हैं और सभी को एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘हालांकि, ऐसा लगता है कि उन्हें भाजपा को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार, 2017 से 2022 के बीच वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने में नाकाम रहे। ऐसे में मेरा मानना है कि केवल सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है।’

मायावती की आलोचन का आजाद ने किया स्वागत बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती द्वारा उनकी आलोचना किए जाने का स्वागत करते हुए आजाद ने कहा, 'कांशीराम कहा करते थे कि तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए- आलोचना होगी, आरोप लगेंगे और नुकसान भी होगा। अगर आप इन तीनों का बोझ सह सकते हैं, तभी मिशन के लिए काम करने निकलना चाहिए।' उन्होंने कहा कि 'मुर्दा' (जिनमें जोश या संकल्प नहीं है) लोग किसी मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, जबकि 'जिंदा' (जोश और प्रतिबद्धता से भरे) लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि मिशन कभी न रुके। महाभारत का उदाहरण देते हुए आजाद ने कहा, 'अर्जुन की तरह मेरा ध्यान केवल मछली की आंख पर है और वह उत्तर प्रदेश की सत्ता है। यह सत्ता हासिल करके हम उत्तर प्रदेश के युवाओं और किसानों की सेवा कर सकते हैं।'