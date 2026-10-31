हमारे राम तो अखिलेश यादव हैं; अमित शाह को जवाब देते हुए बोले सपा सांसद
इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि BJP इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। शाह ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। यहां उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी। उनके इस बयान पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने रामायण का जिक्र करते हुए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना भगवान राम से कर दी। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सपा सांसद ने कहा, "मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अंगद भगवान राम की सेना का हिस्सा थे। और आज के समय में हमारे भगवान राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं।"
इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि BJP इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। शाह ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया।
भाजपा ‘वोट चोरी’ पर चर्चा के लिए तैयार: शाह
लखनऊ में आयोजित भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था, "राहुल बाबा मैं आपको और अखिलेश यादव को यहीं और अभी चुनौती देता हूं। भारतीय जनता पार्टी संसद में इस CEC-SIR विवाद पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आइए संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। लेकिन उनका वहां बोलने का कोई इरादा नहीं है। वे संसद को चलने नहीं देते। वे सिर्फ हंगामा करते हैं।"
अमित शाह ने राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अपनी चुनावी हार स्वीकार करने के बजाय वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने कहा, "हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके NDA ने सरकार बनाई। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना। दिल्ली में तीन दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार बनाई। असम में हमने 100 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई। बंगाल में हमने ममता दीदी का पूरी तरह सफाया कर दिया। बंगाल की घटनाओं के बाद उन्हें समझ आ गया है कि वे चुनाव जीत ही नहीं सकते।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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