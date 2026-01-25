Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOur land can be taken away from us Nagina MP Chandrashekhar Azad targeting UP government
हमसे जगह छीनी जा सकती है लेकिन...सांसद चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

हमसे जगह छीनी जा सकती है लेकिन...सांसद चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर साधा निशाना

संक्षेप:

रविवार को जीआईसी मैदान में हुई रैली में चंद्रशेखर ने रामलीला मैदान की अनुमति न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन हमें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आज इसका परिणाम दिख रहा है।

Jan 25, 2026 09:22 pm ISTDinesh Rathour आगरा, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

संवैधानिक अधिकार बचाओ-भाईचारा बनाओ रैली में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आने वाले पंद्रह दिन में उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने वाला है। आप भी कमर कस लो। कमजोरों की एकता इस सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। रविवार को जीआईसी मैदान में हुई रैली में चंद्रशेखर ने रामलीला मैदान की अनुमति न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन हमें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आज इसका परिणाम दिख रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चारों ओर नीला समंदर है। यह पहला आंदोलन है, जिसमें सभी जाति और धर्म के नेता एक मंच पर हैं। उन्होंने परंपरागत राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई दलों में सांसद और विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन अपने ही समाज की आवाज तक नहीं उठा पाते। उन्होंने दो अप्रैल 2018 के आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उस समय जिलाधिकारी कार्यालय आगरा पर नीला झंडा देखा था। उस दौरान जिन साथियों ने बलिदान दिया या जेल गए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

सांसद ने ऐलान किया कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होते ही शाम तक झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लाठी-खाने वालों का सम्मान किया जाएगा। सभा में मौजूद भारी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर यह चेतना सत्ता की ओर मुड़ गई तो वह दिन दूर नहीं जब लखनऊ के कालीदास मार्ग पर एक अंबेडकरवादी, बहुजनवादी और संविधानवादी मुख्यमंत्री बैठेगा। बाबा साहेब ने समाज के लिए कमाई का हिस्सा खर्च करने की बात कही थी। हम सरकार में आए तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी। हजार रुपये में पूरा इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज, अखिलेश के बाद चंद्रशेखर ने भी किया ऐलान

बहन-बेटियों पर नजर डालने वाले को पड़ेंगी दो गोली

उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल से सिर्फ लच्छेदार बातें हुई हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी रोजगार देने का काम करेगी। कानून-व्यवस्था पर पर कहा कि अगर कोई अपराधी बहन-बेटियों पर बुरी नजर डालेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। एक की जगह दो गोली मारी जाएंगी। महंगाई, गिरते रुपये और बढ़ती बेरोजगारी पर पर कहा कि अमीरों की तिजोरियों में जमा भ्रष्टाचार का पैसा निकालकर गरीबों के कल्याण में लगाया जाएगा।

अंबेडकरवादियों को ताकत मिली तो गुंडागर्दी ठंडी होगी

उन्होंने आगरा के जूता उद्योग में जीएसटी और छापेमारी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और कहा कि सत्ता बदलने पर एक-एक पैसे का हिसाब होगा। यूजीसी के नए नियमों, न्यायपालिका पर दबाव और गरीबों की जमीन छीने जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। कहा कि आगरा कमजोरों की राजधानी है और अगर सच्चे अंबेडकरवादियों को ताकत मिली तो गुंडागर्दी का माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा।

शंकर्राचार्यों से ठीक व्यवहार नहीं हो रहा

सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार धर्म की बात करती है। अपने धर्म के शंकर्राचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। प्रयागराज इसका उदाहरण है। जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़-पकड़ कर खींचा गया। इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का उत्पीड़न करती है, जिसने उसे सत्ता में ला कर बैठाया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Chandrashekhar Azad Agra News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |