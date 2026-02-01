दबंगों ने तमंचे के बल पर युवक को किया अगवा, पीटने के बाद जबरन पेशाब पिलाया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsoung man was kidnapped at gunpoint beaten and forced to drink urine
संक्षेप:

Feb 01, 2026 07:21 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां सहजनवा क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मनबढ़ रुस्तमपुर से युवक को जबरन कार में बैठाकर नौसढ़ में एकांत स्थान पर ले गए, वहां तमंचे के बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के साथ ही जबरन पेशाब पिलाया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित को वहीं छोड़कर फरार हो गए। उसकी तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद और पांच से छह अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुस्तमपुर दुर्गा चौक निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह पढ़ाई के साथ नौकरी भी करता है। बीते 24 जनवरी की रात एक परिचित ने उसे किसी जरूरी काम के बहाने बुलाया और जबरन वाहन में बैठा लिया। उसमें पहले से आधा दर्जन से अधिक युवक मौजूद थे। विरोध करने पर उसे किसी काम के लिए ले जाने की बात कहकर जबरन बैठाए रखा। इस दौरान आरोपी वाहन नौसढ़ के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां वाहन से उतारकर पहले सिगरेट से उसका हाथ जलाया।

इसके बाद एक आरोपी तमंचे के बट से सिर पर वार करता रहा। अन्य लोग बेल्ट और कड़े से बेरहमी से पिटाई करते रहे। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन पेशाब पिलाने के अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गौरव राय, प्रखर राय, अनुराग के अलावा पांच से छह अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

