यूपी: अटकी प्रॉपर्टी पाने का सुनहरा मौका, नक्शा पास कराने वाले भी ध्यान दें

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ सभी तरह की संपत्तियों पर मिलेगा। डिफाल्टर आवंटियों से संपत्ति आवंटन की तरह साधारण ब्याज लिया जाएगा। उनसे किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। ओटीएस के बाद 50 लाख तक की धनराशि 1/3 पहली किस्त 30 दिन और शेष तीन मासिक किस्तों में तीन महीने में देनी होगी।

UP News: उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में यदि आपकी भी कोई संपत्ति फंसी हुई है तो यह खबर आपके बहुत काम की है। प्राधिकरणों के आवंटियों को देने के लिए प्रदेश में एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से बिना दंड ब्याज दिए आवंटी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पा सकेंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न जमा करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ओटीएस गणना में अधिक होने पर वापस नहीं की जाएगी।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद द्वारा शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक ओटीएस योजना का लाभ सभी तरह की संपत्तियों पर मिलेगा। डिफाल्टर आवंटियों से संपत्ति आवंटन की तरह साधारण ब्याज लिया जाएगा। किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस और 5000 शुल्क लगेगा।

एलआईजी 500 और 10 हजार, अन्य श्रेणी की आवासीय और मिश्रित उपयोग की संपत्तियों पर 2100 फीस व 50 हजार शुल्क देना होगा। ग्रुप हाउसिंग 11 हजार फीस व पांच लाख रुपये शुल्क, संस्थागत संपत्तियां 11 हजार शुल्क पांच लाख शुल्क और मानचित्र के डिफाल्टरों को 5000 फीस और दो लाख शुल्क देना होगा। आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली राशि देय धनराशि में समायोजित की जाएगी।

आवंटी को तीस दिन में देनी होगी पहली किस्त ओटीएस के बाद 50 लाख तक की धनराशि 1/3 पहली किस्त 30 दिन और शेष तीन मासिक किस्तों में तीन महीने में देनी होगी। 50 लाख से अधिक होने पर 1/3 धनराशि 30 दिन और शेष तीन द्विमासिक किस्तों में छह माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।

ओटीएस के साथ प्राधिकरण की संपत्तियों को लेकर एक और गुड न्यूज ओटीएस योजना के साथ ही विकास प्राधिकरण की संपत्तियों को लेकर एक गुड न्यूज और है। योगी सरकार विकास प्राधिकरण संपत्तियों की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर भी रोक लगाने जा रही है। पुराने संपत्तियों की कीमतों के लिए नीति लाने के बाद नई संपत्तियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने की तैयारी है, जिससे आम लोगों आसानी से अपने लिए घर खरीद सकें।

प्रदेश के विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से संपत्तियों की कीमतें बोर्ड से अनुमति लेने के बाद योजनावार तय करते हैं। कुछ संपत्तियों की कीमतें इतनी अधिक होती हैं कि ये आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं। इसीलिए उच्च स्तर पर सहमति बनी है कि विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की कीमत तय करने के लिए स्पष्ट नीति लाई जाए।