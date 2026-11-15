OTP कहीं और से आ रहा, किसी और माइक के लाउडस्पीकर बन गए; ओवैसी पर अखिलेश का तंज

आगरा में दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव ने हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, वो किसी और माइक के लाउडस्पीकर बन गए हैं, लेकिन ओटीपी कहीं और से आ रहा है।

Akhilesh Yadav: आगरा से चुनावी शंखनाद के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा ही नहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे अखिलेश ने कहा, जैसे ही चुनाव करीब आया है, सियासत के सैलानी आ गए हैं। उन्होंने कहा, उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है, किसी और माइक के वो लाउडस्पीकर भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें 95 प्रतिशत पांच प्रतिशत के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे।

भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश ने कहा, 10 साल में दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार ने पीड़ा दी है। जितने भी दुखी अपमानित हैं वह 95 प्रतिशत एकजुट हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से 10 साल में शिक्षकों और युवाओं को आंदोलन करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।। सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में है। इसके बाद सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है।

अखिलेश की मजदूरों को लेकर बड़ी घोषणा अखिलेश ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, 2027 में अगर सपा की सरकार बनती है तो उनका हक दिलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने मजदूरों को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने, मजदूर भाइयों और कारीगर भाइयों से कह रहा हूं कि सपा सरकार में ओवरटाइम दिया जाएगा। कानून भी बनाया जाएगा कि दोबारा कोई आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान न पहुंचा सके। हम दलित समाज के लिए विशेष पैकेज लाएंगे। जो प्रतिमा तोड़ी गईं है उन्हें सजा मिलेगी। जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा है, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। अखिलेश बोले, जो लोग 2024 में हारे हैं 2027 में भी हारकर जाएंगे। जिन्हें यूपी में इतना बड़ा स्वागत करके सम्मान दिया है, उन्हें 2027 में भी शानदार विदाई करेंगे।

महंगाई पर अखिलेश ने डबल इंजन सरकार को लपेटा महंगाई पर हमलावर हुए अखिलेश बोले, इस डबल इंजन की सरकार ने कितनी महंगाई बढ़ाई है। हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। हमारा किसान, जिसे इन्होंने सपना दिखाया तो आमदनी दोगुना करने का। इस सरकार ने उनसे एक आलू भी नहीं खरीदा। खाद और डीएपी के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। खाद और डीएपी के लिए कागज दिखाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री डीएपी इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्यों डीएपी में भी पीडीए है। इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई समझना। ये मन विधान से देश को चलाना चाहते हैं हम लोग संविधान से देश को चलाना चाहते हैं।