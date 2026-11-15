OTP कहीं और से आ रहा, किसी और माइक के लाउडस्पीकर बन गए; ओवैसी पर अखिलेश का तंज
आगरा में दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव ने हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, वो किसी और माइक के लाउडस्पीकर बन गए हैं, लेकिन ओटीपी कहीं और से आ रहा है।
Akhilesh Yadav: आगरा से चुनावी शंखनाद के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा ही नहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे अखिलेश ने कहा, जैसे ही चुनाव करीब आया है, सियासत के सैलानी आ गए हैं। उन्होंने कहा, उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है, किसी और माइक के वो लाउडस्पीकर भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें 95 प्रतिशत पांच प्रतिशत के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे।
भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश ने कहा, 10 साल में दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार ने पीड़ा दी है। जितने भी दुखी अपमानित हैं वह 95 प्रतिशत एकजुट हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से 10 साल में शिक्षकों और युवाओं को आंदोलन करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।। सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में है। इसके बाद सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है।
अखिलेश की मजदूरों को लेकर बड़ी घोषणा
अखिलेश ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, 2027 में अगर सपा की सरकार बनती है तो उनका हक दिलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने मजदूरों को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने, मजदूर भाइयों और कारीगर भाइयों से कह रहा हूं कि सपा सरकार में ओवरटाइम दिया जाएगा। कानून भी बनाया जाएगा कि दोबारा कोई आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान न पहुंचा सके। हम दलित समाज के लिए विशेष पैकेज लाएंगे। जो प्रतिमा तोड़ी गईं है उन्हें सजा मिलेगी। जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा है, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। अखिलेश बोले, जो लोग 2024 में हारे हैं 2027 में भी हारकर जाएंगे। जिन्हें यूपी में इतना बड़ा स्वागत करके सम्मान दिया है, उन्हें 2027 में भी शानदार विदाई करेंगे।
महंगाई पर अखिलेश ने डबल इंजन सरकार को लपेटा
महंगाई पर हमलावर हुए अखिलेश बोले, इस डबल इंजन की सरकार ने कितनी महंगाई बढ़ाई है। हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। हमारा किसान, जिसे इन्होंने सपना दिखाया तो आमदनी दोगुना करने का। इस सरकार ने उनसे एक आलू भी नहीं खरीदा। खाद और डीएपी के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। खाद और डीएपी के लिए कागज दिखाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री डीएपी इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्यों डीएपी में भी पीडीए है। इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई समझना। ये मन विधान से देश को चलाना चाहते हैं हम लोग संविधान से देश को चलाना चाहते हैं।
वोट कटवाने को लेकर भाजपा ने रची थी साजिश
अखिलेश यादव ने कहा, 2024 में जो हारे थे, उसी की घबराहट है। एकजुट रहिए। वोटर लिस्ट अपडेट करिए। पहले एसआईआर कराया, अब एसएसआर करा रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट ठीक कराई फिर वही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री घबरा गए हैं, बोले-एक करोड़ 27 लाख वोट कट गए। आयोग, डीएम अधिकारी इनके, फिर वोट कैसे कट गए। वोट नहीं कटे, हमारे दलित भाइयों ने वोट बनवा लिया, इसलिए ये लोग घबरा गए हैं। इनकी साजिश थी कि ये चाहते हैं कि जो भाजपा के हैं उन्हीं का वोट बने। भाजपा के सदस्यों को ही भारत का नागरिक समझा जाए। पीडीए ने न केवल अपना वोट बचाया बल्कि अपना वोट बनाया भी। ये वोटर लिस्ट में फिर गड़बड़ी न कर लें, इसलिए वोट बचाकर रखना। अगर वोट नहीं बचा तो संविधान भी नहीं बचेगा। जो संविधान खत्म करना चाहते हैं वही वोट छीनने का काम कर रहे हैं, इसलिए वोट बचाओ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।