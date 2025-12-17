Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOriginal records of Special BTC (Basic Training Certificate) missing from several districts of UP
यूपी के कई जिलों से विशिष्ट बीटीसी के मूल रिकॉर्ड ही गायब, कार्रवाई के निर्देश

यूपी के कई जिलों से विशिष्ट बीटीसी के मूल रिकॉर्ड ही गायब, कार्रवाई के निर्देश

संक्षेप:

यूपी के कई जिलों से विशिष्ट बीटीसी के मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने डायटों से गायब या अनुपलब्ध विशिष्ट बीटीसी टीआर के संबंध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

Dec 17, 2025 08:16 pm ISTDeep Pandey प्रयागराज, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से विशिष्ट बीटीसी के विभिन्न बैच के मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए हैं। ऐक्शन में आए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। अयोध्या, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और बस्ती आदि डायटों के प्राचार्यों ने विशिष्ट बीटीसी 1999, 2004, 2007 और 2008 की गणक पंजिकाएं (टैबुलेशन रिकॉर्ड या टीआर) उपलब्ध न होने/खो जाने की जानकारी देते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से अवगत गणक पंजिकाओं की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने डायटों से गायब या अनुपलब्ध विशिष्ट बीटीसी टीआर के संबंध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने सभी डायट प्राचार्यों को पत्र लिखा है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कराते हुए अभ्यर्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र निर्गत किए थे। साथ ही टीआर संबंधित डायट को भेजी गई थी। लिहाजा टीआर खोने के लिए जिम्मेदार दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। सचिव ने डायट प्राचार्यों को साफ निर्देश दिया है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ वाहक भेजकर टीआर की द्वितीय प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:ठंड के चलते इस जिले में कक्षा 8 तक स्कूल 20 तक बंद, लखनऊ-बाराबंकी में समय बदला
ये भी पढ़ें:DM अंकल प्लीज! हमारी छत से ये तार हटवा दो, बच्चियों की गुहार पर कलेक्टर का ऐक्शन

सभी 4512 एडेड कॉलेजों के अंग्रेजी शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण

वहीं यूपी के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) एलनगंज के विशेषज्ञों के बनाए मॉड्यूल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉड्यूल के आधार पर प्रदेश के सभी 75 जिलों से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तीन-तीन अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। इन मास्टर ट्रेनर्स की ओर से सभी जिलों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब यह तीन दिनी प्रशिक्षण एडेड कॉलेज के शिक्षकों को दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और डायट प्राचार्यों को प्रशिक्षण के संबंध में निर्देश भेजे हैं। प्रशिक्षण के लिए 90.63 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है। कक्षा 9 और 10 के सहायक अध्यापकों के लिए अंग्रेजी विषय की टीचर्स गाइड्स तथा प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित किया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Btc
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |