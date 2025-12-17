यूपी के कई जिलों से विशिष्ट बीटीसी के मूल रिकॉर्ड ही गायब, कार्रवाई के निर्देश

संक्षेप: यूपी के कई जिलों से विशिष्ट बीटीसी के मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने डायटों से गायब या अनुपलब्ध विशिष्ट बीटीसी टीआर के संबंध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से विशिष्ट बीटीसी के विभिन्न बैच के मूल रिकॉर्ड ही गायब हो गए हैं। ऐक्शन में आए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। अयोध्या, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और बस्ती आदि डायटों के प्राचार्यों ने विशिष्ट बीटीसी 1999, 2004, 2007 और 2008 की गणक पंजिकाएं (टैबुलेशन रिकॉर्ड या टीआर) उपलब्ध न होने/खो जाने की जानकारी देते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से अवगत गणक पंजिकाओं की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने डायटों से गायब या अनुपलब्ध विशिष्ट बीटीसी टीआर के संबंध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने सभी डायट प्राचार्यों को पत्र लिखा है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कराते हुए अभ्यर्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र निर्गत किए थे। साथ ही टीआर संबंधित डायट को भेजी गई थी। लिहाजा टीआर खोने के लिए जिम्मेदार दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। सचिव ने डायट प्राचार्यों को साफ निर्देश दिया है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ वाहक भेजकर टीआर की द्वितीय प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।