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आगरा में भागवत कथा के आयोजक की गोली मारकर हत्या; मंदिर जाने के दौरान बरसाईं गोलियां

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
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आगरा के रूपपुरा गांव में मंदिर में दीपक रखने गए 42 वर्षीय प्रदीप मिश्रा की घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। प्रदीप गांव में चल रही भागवत कथा के मुख्य आयोजक थे। पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है।

आगरा में भागवत कथा के आयोजक की गोली मारकर हत्या; मंदिर जाने के दौरान बरसाईं गोलियां

आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव में गुरुवार देर शाम मंदिर गए युवक की घात लगाए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। माहौल तनावपूर्ण देखते हुए बाह सर्किल का भारी संख्या में पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गया। बताया गया है कि रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। जानकारी के अनुसार रूपपुरा गांव में प्रदीप मिश्रा (42) पुत्र विश्वेश्वर दयाल मिश्रा घर के पास मंदिर पर पूजा का दीपक रखने गये थे। वहां घात लगाकर हमलावर पहले से बैठे थे।

घात लगाए बदमाशों ने बरसईं गोलियां

उन्होंने प्रदीप को देखते ही उन पर गोलियां चला दीं। गोलियां सीधे उनके पेट के पास और सीने पर जाकर लगीं। प्रदीप मिश्रा घायल होकर वहीं गिर पड़े। चीख-पुकार पर उनके परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन फानन में लहुलूहान प्रदीप मिश्रा को सीएचसी जैतपुर ले गए। जहां से उन्हें इटावा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर जैतपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

भागवत कथा के मुख्य आयोजक थे प्रदीप मिश्रा

गुरुवार को प्रदीप मिश्रा के घर के दरवाजे पर ही भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था। पंडाल एवं व्यास गद्दी सजी हुई थी। कथा का आज छठवां दिन था। भागवत सामूहिक गांव के चंदे की हो रही थी। मुख्य भूमिका प्रदीप मिश्रा निभा रहे थे।

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जन्म दिन की पार्टी में हुआ था विवाद

बताया गया है गांव के ही दूसरे पक्ष से प्रदीप मिश्रा पक्ष की रंजिश चल रही थी। एक साल पहले जन्म दिन की पार्टी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। प्रदीप की पत्नी अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर इकलौता बेटा ऋषभ (18) भी बेसुध हो गया है। प्रदीप पेशे से किसानी कार्यों से जुड़े थे। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।

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