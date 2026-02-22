अर्दली ने पूछा- MLC क्या होता है? बस्ती DM के फोन न उठाने का मामला विधान परिषद में गूंजा
यूपी विधान परिषद में बस्ती जनपद से जुड़ा एक मामला सदन में चर्चा का विषय बन गया। जब शिक्षक नेता एवं एमएलसी ने डीएम के सीयूजी नंबर पर फोन न उठाए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि डीएम के अर्दली ने उलटा सवाल किया कि एमएलसी क्या होता है?
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान बस्ती जनपद से जुड़ा एक मामला सदन में चर्चा का विषय बन गया। जब शिक्षक नेता एवं एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बस्ती के जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पर फोन न उठाए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है।
सदन में बोलते हुए ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने किसी आवश्यक कार्य के सिलसिले में बस्ती के जिलाधिकारी को कई बार फोन किया। काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में जब कॉल रिसीव हुआ तो सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को डीएम का अर्दली बताया। एमएलसी ने अपना परिचय दिया, लेकिन अर्दली उनकी बात समझ नहीं सका और उलटा पूछ बैठा कि 'एमएलसी क्या होता है?' इस जवाब से सदन में कुछ देर के लिए हास्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई।
एमएलसी ने कहा कि यह केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा से जुड़ा विषय है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि कम से कम जनप्रतिनिधियों के फोन का समय से उत्तर दिया जाए, ताकि जनता से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। इस मुद्दे के उठने के बाद सदन में प्रशासनिक जवाबदेही, प्रशासनिक शिष्टाचार और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर चर्चा तेज हो गई।
इस मामले में विधान परिषद सदस्य धु्व्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एक डीएम द्वारा जन प्रतिनिधि का फोन न उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी गंभीर बात यह है कि आज तक उन्होंने पलटकर कॉल भी नहीं किया। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी कारणवश फोन रिसीव न हो सके तो 10 मिनट के भीतर कॉल बैक किया जाए। जब एक जनप्रतिनिधि के साथ डीएम का यह रवैया है, तो आम जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
वहीं, डीएम कृत्तिका ज्योत्सना ने बताया कि निर्वाचन आयोग की वीडियो कांफ्रेंसिंग चल रही थी। जो तीन घंटे से अधिक चली। इस दौरान फोन अर्दली के पास था। उसने माननीय विधायक जी को सम्मान के साथ पूरी बात बताया। फिर भी यह एक अन्फॉर्चुनेट स्थिति हो गई। यह खेदजनक है।
कौन हैं ध्रुव कुमार त्रिपाठी
ध्रुव कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) हैं। वे गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिक्षक नेता के रूप में प्रदेश में पहचान रखते हैं। शिक्षक संगठनों से लंबे समय से जुड़े रहे त्रिपाठी शिक्षा जगत के मुद्दों जैसे, वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें और विद्यालयों की समस्याओं को लेकर सदन में मुखर रहते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें