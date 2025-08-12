केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच पर FIR दर्ज करने का आदेश, जमीन कब्जा और धमकाने का आरोप

एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी और जालसाजी करके जमीन का बैनामा कराने के आरोप में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एमपी/एमएलए कोर्ट की जज अपेक्षा सिंह ने फर्जी और जालसाजी करके जमीन का बैनामा कराने के आरोप में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह (राजा भैया) और उनके प्रतिनिधि सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार गोंडा के मनकापुर कोतवाली के भिटौरा के रहने वाले अजय सिंह ने अदालत के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया। इसमें मनकापुर थाना क्षेत्र के धुसवा खास के रहने वाले राजेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, ग्राम मनकापुर बाजार निवासी कीर्तिवर्धन सिंह पुत्र कुंवर आनन्द सिंह, ग्राम मनकापुर भाले सुल्तानपुरवा निवासी पिंकू, ग्राम बन्दरहा निवासी सहदेव यादव और ग्राम बेनीपुर की कान्ती सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई।

आरोप है कि वादी अजय सिंह की पत्नी मनीषा सिंह की बैनामाशुदा भूमि का विपक्षियों ने पुन: बैनामा करा लिया। इसमें बैकडेट के स्टांप पेपर का प्रयोग किया गया। विक्रेता बिट्टन देवी को प्रलोभन और प्रभाव में करके मिथिलेश रस्तोगी के नाम पुराने स्टांप से 16 डिसमिल का बैनामा और कांति सिंह के नाम शेष भूमि का बैनामा करवा लिया गया। आरोपियों के बैकडेट में स्टांप खरीदकर कर जमीन का फर्जी बैनामा कराने की जानकारी होने पर वादी ने इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।