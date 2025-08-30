order to arrest witnesses in amarmani tripathi case next hearing in kidnapping case will be on 6th september अमरमणि त्रिपाठी के मामले में गवाहों की गिरफ्तारी का आदेश, अपहरण कांड में 6 को होगी अगली सुनवाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsorder to arrest witnesses in amarmani tripathi case next hearing in kidnapping case will be on 6th september

2001 में बस्ती स्थित जयपुरवा रोडवेज तिराहे से धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में आरोप पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। यूपी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से राहुल को बरामद किया था।

Ajay Singh संवाददाता, बस्तीSat, 30 Aug 2025 09:27 PM
Amarmani Tripathi Case: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट/एमपी एमएलए के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में अनुपस्थित चल रहे गवाहों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने डीजीपी लखनऊ, डीआईजी और एसपी बस्ती को आदेश के अनुपालन कराने का निर्देश भी दिया है। अगली तारीख छह सितम्बर को तय की गई है।

जयपुरवा रोडवेज तिराहे से छह दिसंबर 2001 को हुए राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में चले रहे मुकदमे में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, शिवम उर्फ राम यज्ञ और नैनी शर्मा की पत्रावली न्यायालय की ओर से पहले ही मूल पत्रावली से अलग कर दी गई थी। एक अन्य आरोपित संदीप त्रिपाठी की पत्रावली भी अलग चल रही है जिसमें तारीख थी। इस पत्रावली में भी बयान नहीं हुआ। न्यायालय ने अपहृत राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया का बयान गवाह के रूप में पूर्व में दर्ज किया है। सुपुर्दगी के गवाह शिवा का बयान भी हो चुका है। शनिवार तक अन्य गवाहों के न आने से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अदालत ने अन्य गवाहों के बयान के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की थी। गवाहों के हाजिर नहीं होने से गवाही नहीं हुई। अदालत ने गवाहों की बार-बार गैरहाजिरी पर सख्त रुख अपना लिया। इसे गंभीरता से लेते हुए गवाहों को ही गिरफ्तार कर पेश करने को कहा। बता दें कि 6 दिसंबर 2001 को बस्ती स्थित जयपुरवा रोडवेज तिराहे से सुबह 7:45 बजे धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में आरोप पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। यूपी एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से राहुल को बरामद किया था।

राहुल के पिता धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर बस्ती कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के दौरान ही धर्मराज का निधन हो गया। मामले में अपहृत राहुल का बयान अंकित किया जा चुका है।

