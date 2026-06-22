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लखनऊ अग्निकांड की SIT जांच कराएगी सरकार, सीएम योगी ने ACS-ADG से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

sandeep हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की जांच के लिए दो सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। इसमें अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जांच दल को सात दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ अग्निकांड की SIT जांच कराएगी सरकार, सीएम योगी ने ACS-ADG से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सोमवार देर रात हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हादसे के कारणों की गहन जांच कराने का फैसला लिया। एसआईटी में अपर मुख्य सचिव पर्यटन, धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृति विभाग अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को सदस्य बनाया गया है।

7 दिन में सीएम योगी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी

मुख्यमंत्री ने जांच दल को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी हादसे के कारणों, सुरक्षा मानकों में हुई संभावित लापरवाही और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करेगी। अलीगंज स्थित तीन मंजिला इमारत में हुए इस भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

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अग्निकांड में 15 लोगों की मौत

आपको बता दें अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। हादसे के समय दूसरी मंजिल पर संचालित ‘लर्निंग स्पेस’ लाइब्रेरी और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ में छात्र मौजूद थे। आग फैलने के बाद कई छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जान बचाने के लिए जयंत नामक एक छात्र पहली मंजिल से कूद गया, जबकि पांच अन्य लोग बिजली के तारों के सहारे नीचे उतरने में सफल रहे। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर पेट शॉप और क्लीनिक संचालित थे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और कई घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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सीएम योगी ने रद्द किया अलीगढ़ का दौरा

लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जून के अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम योगी ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही समाप्त किया और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल और केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की।

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