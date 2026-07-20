बकाया न चुकाने पर सीएमओ हापुड़ के खाते कुर्क करने का आदेश, हाई कोर्ट ने पांच जिलों के अफसरों को तलब किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के बकाया भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाया है और हापुड़ के सीएमओ का खाता कुर्क करने का आदेश दिया है।
Allahabad HIghcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के बकाया भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाया है और हापुड़ के सीएमओ का खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही कासगंज, हरदोई, मुजफ्फरनगर, जौनपुर और बदायूं के सीएमओ को 22 जुलाई दोपहर दो बजे हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि क्यों न उनके खाते भी कुर्क किए जाएं। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने वसीम मेडिकल एजेंसी के मामले में सुनवाई करते हुए दिया है। याची एजेंसी का बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, आगरा, गाजियाबाद, कासगंज, हरदोई, हापुड़, रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, जौनपुर और बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों पर भी दवाइयों और अन्य चिकित्सा सामग्री का भुगतान बकाया है।
सुनवाई के दौरान बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, अलीगढ़, आगरा और जौनपुर के सीएमओ ने बकाया राशि चुका दी। जौनपुर सीएमओ ने 31 मार्च को 95,960 रुपये का भुगतान किया लेकिन हापुड़ के सीएमओ ने पांच बिलों में केवल एक (99,994 रुपये) का भुगतान किया, जबकि 61,920 रुपये, 30,272 रुपये, 46,784 रुपये और 36,808 रुपये कुल 1,75,784 रुपये के बिल बकाया रहने की बात स्वीकार की। उन्होंने बजट न होने और तकनीकी कारणों का हवाला देकर भुगतान न कर पाने की मजबूरी बताई।
कोर्ट ने इस बहाने को खारिज करते हुए कहा कि व्यावसायिक लेनदेन में स्वीकृत देनदारी के मामले में बजट की कमी कोई बहाना नहीं हो सकती क्योंकि सरकार के पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कोर्ट ने इसे नौकरशाही बहाना करार दिया। साथ ही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हापुड़ को निर्देश दिया कि सीएमओ हापुड़ के खाते 1,75,784 रुपये की सीमा तक तुरंत कुर्क किए जाएं और 22 जुलाई तक रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भुगतान होते ही कुर्की स्वतः हट जाएगी।
ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर सुनवाई अब 24 अगस्त को
वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वज़ूखाना क्षेत्र का अतिरिक्त पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार सोमवार को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान ने कोर्ट को बताया कि इससे जुड़े मामले वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, जहां अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय है। इस पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख लगा दी। इस दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व अमित शुक्ल और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता विनीत संकल्प भी उपस्थित रहे। राखी सिंह ने पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के वज़ूखाना क्षेत्र का अतिरिक्त पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। याची का तर्क है कि मूल वाद में न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने के लिए वज़ूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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