यूपी के इस जिले में सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त, 2 हफ्ते में खाली करने का नोटिस

यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्रशासन कार्यालय खाली करने के लिए दो हफ्ते का नोटिस दिया है। इसके बाद प्रशासन कब्जा लेगा।

Wed, 17 Sep 2025 01:13 PM
यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन ने शहर के सिविल लाइन में चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। कार्यालय खाली करने के लिए दो सप्ताह का नोटिस दिया है। इसके बाद प्रशासन अपना कब्जा लेगा। अब इसका उपयोग प्रशासन सार्वजनिक उपयोग के लिए करेगा। सपा जिलाध्यक्ष के जवाब दाखिल करने के बाद अब फाइनल आदेश जारी किया गया है।

बीती 30 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय से एडीएम वित्त एवं राजस्व की ओर से मुरादाबाद सपा जिलाध्यक्ष को कार्यालय को खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में सपा जिलाध्यक्ष ने 28 अगस्त को प्रशासन ने जवाब था कि इस कार्यालय का लगातार किराया जमा किया जा रहा है। नामांतरण की बात इसलिए नहीं लागू होती क्योंकि एक व्यक्ति के नाम आवंटन किया गया था। इसके अलावा सपा अध्यक्ष ने और भी कई तर्क रखे थे। इन सभी तर्कों को खारिज कर प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए अब आवंटन समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश में लिखा है कि कार्यालय नोटिस 30 जुलाई पर प्राप्त समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष के जवाब दिनांक 28 अगस्त विधिपूर्ण निस्तारण किया जाता है।

किरायेदारी के आवासीय भवन अथवा व्यवसायिक भवनों के शासनादेश का हवाला देकर कहा है कि आवासीय अथवा व्यवसायिक भवनों का आवंटन किसी भी दशा में 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए न हो एवं किरायेदारी का अनुबंध शर्तों सहित कराया जाए। वर्तमान में उक्त भवन के आवंटन को लगभग 30 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है। अत: उक्त भवन का आवंटन समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण (नगर निगम मुरादाबाद के प्रबंधन) में लिए जाने व सार्वजनिक उपयोग (सरकारी आवास) के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही दो हफ्ते का अवसर भवन खाली करने के लिए प्रदान किया जाता है।

