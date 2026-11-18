इलाहाबादी सुर्खा और सफेदा अमरूद अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन अब इस अमरूद की खेती अपने ही क्षेत्र में सिमटती जा रही है। प्रयागराज और कौशांबी के किसान चाहकर भी पुराने बागों को बचा नहीं पा रहे हैं।

प्रयागराज, संवाददाता। अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले इलाहाबादी सुर्खा और सफेदा अमरूद की खेती अपने ही क्षेत्र में सिमटती जा रही है। प्रयागराज और कौशांबी के किसान चाहकर भी पुराने बागों को बचा नहीं पा रहे हैं। शहरीकरण, बदलते मौसम और पेड़ों में लगने वाली बीमारियों के कारण अमरूद के बागों का रकबा लगातार घट रहा है। वहीं, इन किस्मों की मांग दूसरे जिलों और राज्यों में तेजी से बढ़ रही है।

प्रयागराज के भगवतपुर और कौशाबी के चायल और मूरतगंज क्षेत्र को अमरूद की खेती का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एक समय प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर करीब 4500 हेक्टेयर में अमरूद के बाग फैले थे। वर्तमान में इनका रकबा घटकर करीब 3500 हेक्टेयर रह गया है। यानी पुराने रकबे के मुकाबले करीब एक हजार हेक्टेयर की कमी आई है। बागों की घटती संख्या से अमरूद उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ रही है।

स्थानीय स्तर पर खेती घटने के बीच सुर्खा और सफेदा की मांग प्रतापगढ़, फतेहपुर, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसान भी इन किस्मों के पौधे मंगा रहे हैं। प्रतापगढ़ और फतेहपुर में सुर्खा की मांग अधिक है, जबकि सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में सफेदा के पौधे पसंद किए जा रहे हैं। खुसरोबाग स्थित उद्यान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में हर साल सुर्खा और सफेदा के करीब 20 हजार पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें से प्रयागराज और कौशांबी के किसान लगभग आठ हजार पौधे ही खरीदते हैं। बाकी करीब 12 हजार पौधे दूसरे जिलों और राज्यों में भेजे जाते हैं।

दूसरे राज्यों में बढ़ रहा क्रेज केंद्र प्रभारी विजय किशोर सिंह के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही हर साल करीब पांच हजार पौधे भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भी किसान सुर्खा और सफेदा के पौधे बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं। सुर्खा अमरूद का विशिष्ट लाल रंग मुख्य रूप से प्रयागराज और कौशाम्बी के क्षेत्र में विकसित होता है। अब दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी खेती को बढ़ावा मिल रहा है।