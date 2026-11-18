अपने ही गढ़ में सिमट रहे इलाहाबादी और सफेदा अमरूद, दूसरे राज्यों में जबरदस्त क्रेज
इलाहाबादी सुर्खा और सफेदा अमरूद अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन अब इस अमरूद की खेती अपने ही क्षेत्र में सिमटती जा रही है। प्रयागराज और कौशांबी के किसान चाहकर भी पुराने बागों को बचा नहीं पा रहे हैं।
प्रयागराज, संवाददाता। अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले इलाहाबादी सुर्खा और सफेदा अमरूद की खेती अपने ही क्षेत्र में सिमटती जा रही है। प्रयागराज और कौशांबी के किसान चाहकर भी पुराने बागों को बचा नहीं पा रहे हैं। शहरीकरण, बदलते मौसम और पेड़ों में लगने वाली बीमारियों के कारण अमरूद के बागों का रकबा लगातार घट रहा है। वहीं, इन किस्मों की मांग दूसरे जिलों और राज्यों में तेजी से बढ़ रही है।
प्रयागराज के भगवतपुर और कौशाबी के चायल और मूरतगंज क्षेत्र को अमरूद की खेती का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एक समय प्रयागराज और कौशाम्बी को मिलाकर करीब 4500 हेक्टेयर में अमरूद के बाग फैले थे। वर्तमान में इनका रकबा घटकर करीब 3500 हेक्टेयर रह गया है। यानी पुराने रकबे के मुकाबले करीब एक हजार हेक्टेयर की कमी आई है। बागों की घटती संख्या से अमरूद उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ रही है।
स्थानीय स्तर पर खेती घटने के बीच सुर्खा और सफेदा की मांग प्रतापगढ़, फतेहपुर, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसान भी इन किस्मों के पौधे मंगा रहे हैं। प्रतापगढ़ और फतेहपुर में सुर्खा की मांग अधिक है, जबकि सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में सफेदा के पौधे पसंद किए जा रहे हैं। खुसरोबाग स्थित उद्यान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में हर साल सुर्खा और सफेदा के करीब 20 हजार पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें से प्रयागराज और कौशांबी के किसान लगभग आठ हजार पौधे ही खरीदते हैं। बाकी करीब 12 हजार पौधे दूसरे जिलों और राज्यों में भेजे जाते हैं।
दूसरे राज्यों में बढ़ रहा क्रेज
केंद्र प्रभारी विजय किशोर सिंह के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही हर साल करीब पांच हजार पौधे भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भी किसान सुर्खा और सफेदा के पौधे बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं। सुर्खा अमरूद का विशिष्ट लाल रंग मुख्य रूप से प्रयागराज और कौशाम्बी के क्षेत्र में विकसित होता है। अब दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी खेती को बढ़ावा मिल रहा है।
जर्मनी, अमेरिका और नेपाल को भा रहीं यूपी की सब्जियां
उधर, आलू के फ्लेक्स, ग्रेन्यूल्स और पेलेट्स का निर्यात जापान, मलेशिया, इजरायल और इंडोनेशिया जैसे देशों में हो रहा है। इस श्रेणी में जापान को 44.06 करोड़ रुपये, मलेशिया को 17.43 करोड़ रुपये, इजरायल को 11.89 करोड़ रुपये और इंडोनेशिया को 11.44 करोड़ रुपये के उत्पाद निर्यात किए गए। अमेरिका और जर्मनी को भी इन उत्पादों की आपूर्ति की गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें