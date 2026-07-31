Orai News: सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से युवक घायल
Orai News: जालौन में कोतवाली रोड पर तेज रफ्तार स्कूटी ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। स्कूटी सवार मौके से भाग निकला, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
Orai News: जालौन। संवाददाता नगर क्षेत्र में कोतवाली रोड इंडियन पेट्रोल पंप के समीप सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कूटी में युवक को टक्कर मार दी। हादसे में भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि स्कूटी सवार मौके से भागने में सफल हो गया, और पूरी घटना समीप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।बता दे कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भवानी राम निवासी अफसार पुत्र सत्तार कोतवाली रोड पर स्टेट इंडियन बैंक के समीप सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तीन सवारी बैठा कर आ रही तेज रफ्तार स्कूटी चालक ने उसे टक्कर मार दी।
हादसे में वह उछलकर सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक स्थानीय लोग इकट्ठे होते तब तक स्कूटी चालक स्कूटी लेकर मौके से भागने में सफल हो गया। वहीं समीप में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद कर ली। घटना के बाद पहुंचे लोगों ने उसे गंभीर हालत में उठाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।
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