Orai News: पत्नी से विवाद के बाद यमुना पुल से नदी में कूदा उरई का युवक, रातभर रेस्क्यू से बची जान

Orai News: पत्नी से विवाद के बाद यमुना पुल से पानी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही औरैया व जालौन पुलिस ने संयुक्त रूप से रात में रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को पुल से लगभग एक किलोमीटर दूर नदी में घायल अवस्था में फंसा हुआ सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

विवाद का कारण

जानकारी के अनुसार थाना कुठौंद क्षेत्र के ग्राम शेखपुर अहीर निवासी 26 वर्षीय दीपक कुमार पुत्र कृष्ण कुमार का बुधवार देर शाम किसी बात को लेकर पत्नी आरती से विवाद हो गया। विवाद के बाद वह बाइक से यमुना पुल पर पहुंचा और पानी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही देवकली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजीव कुमार तथा कुठौंद थाना क्षेत्र की शंकरपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रामवीर सिंह अपनी-अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। अंधेरा होने के कारण पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में नदी के दोनों किनारों पर तलाशी अभियान चलाया। मल्लाहों की मदद से नाव उतारी गई और रस्सियों के सहारे नदी में तलाश शुरू की। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक पुल से करीब एक किलोमीटर दूर नदी में घायल अवस्था में फंसा मिला। पुलिसकर्मियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कराया गया। इलाज के बाद पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दी। थाना पहुंचने पर युवक को उसकी पत्नी आरती और चाचा रामकरन के सुपुर्द कर दिया गया।