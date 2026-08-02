Orai News: अवैध मिट्टी खनन का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमले का आरोप, एफआईआर दर्ज

Orai News: माधोगढ़। संवाददाता थाना रामपुरा क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन का विरोध करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सर्राफा व्यापारी ब्रह्मानंद सोनी निवासी जवाहर नगर, कस्बा रामपुरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 1 अगस्त 2026 को शाम करीब 6:30 बजे उनका पुत्र कृष्णा सोनी खेत पर गया था। आरोप है कि उस समय कुछ लोग जेसीबी एवं ट्रैक्टर से खेत से मिट्टी निकाल रहे थे।

जब कृष्णा सोनी ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद रामनरेश यादव उर्फ नरेश, कृष्णमुरारी, रामजी व रक्षित ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोप है कि कुल्हाड़ी का वार युवक के सिर पर किया गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर घायल को उपचार के लिए सीएचसी रामपुरा पहुंचाया। जहाँ से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।