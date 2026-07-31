Orai News: युवती को बहलाफुसलाकर ले गया युवक
Orai News: जालौन में एक युवक ने एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। युवती अपने साथ 1.20 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर ले गई। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
Orai News: जालौन।संवाददाता गांव का ही युवक युवती को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। युवती अपने साथ घर में रखे 1.20 लाख रुपये नकद और सोने चांदी के जेवर भी ले गई है। पीड़िता मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी को गांव के ही सनत कुशवाहा ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मना किया। जिस पर बेटी मान गई। लेकिन युवक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे अपनी बातों में बहलाता फुसलाता रहा।
आरोप लगाया कि 28 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे वह घर के बाहर गई थी। तभी सनत उनकी बेटी को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। बेटी अपने साथ घर में रखे 1.20 लाख रुपये नकद और सोने, चांदी के जेवर भी ले गई है। पीड़ित मां ने बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार पुलिस से लगाई है। वहीं, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
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