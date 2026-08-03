Orai News: सब्बल से हमला कर युवक को किया घायल, थाने में दी तहरीर
Orai News: ग्राम हांसा में एक युवक गौरव द्विवेदी पर रंजिश के चलते दो लोगों ने सब्बल से हमला किया। गौरव को सिर और हाथ में चोटें आई हैं। उसने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
Orai News: कदौरा। संवाददाता कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम हांसा में रंजिश के चलते एक युवक पर सब्बल से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल युवक ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।पीड़ित गौरव द्विवेदी निवासी हांसा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के ही दो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों ने सब्बल से वार कर उसे चोटिल कर दिया। हमले में गौरव को सिर और हाथ में चोटें आई हैं। गौरव ने बताया कि आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण उन्होंने उस पर हमला किया।
घटना के बाद वह किसी तरह बचकर थाने पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में इस घटना के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है।
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