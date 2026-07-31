Orai News: किराए को लेकर पड़ोसी परिवार का हमला, महिला गंभीर, चार के खिलाफ मुकदमा
Orai News: सिरसाकलार में मुंशी बाजार की एक महिला को पड़ोसियों ने मारपीट और गाली-गलौज का शिकार बनाया। घटना के दौरान आरोपी परिवार ने घर में घुसकर महिला के साथ हिंसा की और उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
Orai News: सिरसाकलार। संवाददाता कस्बा क्षेत्र के मुंशी बाजार में किराए पर रह रही एक महिला से मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी मिठाई विक्रेता परिवार के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बड़ागांव निवासी आशा बहू शशि पत्नी धीरज कुमार, मुंशी बाजार स्थित अश्वनी गुप्ता उर्फ अंकुर गुप्ता के मकान में किराए पर रहती हैं। तहरीर में बताया गया कि गुरुवार रात वह कमरे में अकेली थी। तभी पड़ोसी मिठाई विक्रेता शरद पुरवार, उसकी पत्नी गीता, बेटा अंशुल और बेटी साक्षी एक राय होकर पहुंचे और गंदी-गंदी गालियां देने लगे। मना करने पर चारों जबरन घर में घुस आए और लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की।
बचाव में आए मकान मालिक के बेटे अंकुर गुप्ता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। इस दौरान शशि का मंगलसूत्र भी कहीं गिर गया। आरोपियों ने धमकी देकर फरार हो गए। अधिक चोट के कारण शशि की हालत बिगड़ गई। उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया।मकान मालिक के बेटे अंकुर ने बताया कि आरोपी परिवार अक्सर किराएदारों को धमकाते और परेशान करते हैं। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घुसकर मारपीट और गंभीर चोट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मां-बेटी और बाप-बेटे सहित आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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