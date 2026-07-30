Orai News: एसपी ने वर्चुअल जनसुनवाई कर सुनीं फरियादियों की समस्याएं
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ
Orai News: उरई। संवाददाता पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न थानों व कार्यालयों में आए फरियादियों की समस्याओं को विस्तार से सुना गया। एसपी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उनके उचित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फरियादियों से अच्छा व्यवहार किया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए गए।
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