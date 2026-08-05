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Orai News: ट्रामा सेंटर में डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए फाड़ा रजिस्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल मरीज का मेडिको लीगल करना डॉक्टर

Orai News: ट्रामा सेंटर में डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए फाड़ा रजिस्टर

Orai News: उरई। संवाददाता जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल मरीज का मेडिको लीगल करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। गुस्से में आए घायल मरीज के परिजन ने डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए एमएलसी रजिस्टर फाड़ दिया। डॉक्टर ने मामले की सूचना कोतवाली में दी है।जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में रात को मारपीट में घायल सचिन दीक्षित 27 वर्ष पुत्र धर्मेंद्र दीक्षित निवासी नया पाठकपुरा और अंशुल तिवारी 27 वर्ष पुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी निवासी पटेल नगर उरई को इलाज और मेडिको लीगल के लिए लाया गया था। घायलों का ट्रामा सेंटर में मेडिको लीगल कर रहे डॉक्टर अनुपम मिश्रा से साथ में आए परिजनों ने रेफर करो कि रट लगाते हुए अभद्रता की।

घायल के साथ आए आदर्श तिवारी ने गुस्से में आकर चिकित्सा अधिकारी से अभद्रता करते हुए मेडिको लीगल रजिस्टर का पन्ना फाड़ दिया। पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत ट्रामा सेंटर में इलाज कर रहे डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने कोतवाली उरई में की है। वही इस संबंध में जिला अस्पताल के चिकित्साधिकारी डॉक्टर अनुपम मिश्रा ने बताया कि घायलों को मेडिको लीगल के लिए इमरजेंसी में लाया गया था। घायल लड़के के साथ आए युवक आदर्श तिवारी ने मरीज को रेफर करो रेफर करो चिल्लाते हुए गुस्से में आकर उसने रजिस्टर फाड़ दिया था। जिसकी सूचना लिखित में कोतवाली उरई में दी है।

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