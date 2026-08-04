Orai News: जर्जर सात िकमी सड़क के लिए निकाला जुलूस, उठाई मांग

Orai News: कोंच। संवाददाता कोंच तहसील क्षेत्र में जुझारपुरा (बम्बा) से कूड़ा नहर पुल तक करीब 7 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क तीन विभागों के बीच जिम्मेदारी के विवाद में वर्षों से फंसी हुई है। सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान 6 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को एकजुट होकर तहसील पहुंचे और जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अभिनव कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की।ग्रामीणों का आरोप है कि यह सड़क नहर विभाग, मंडी समिति परिषद और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के बीच जिम्मेदारी तय न होने के कारण वर्षों से उपेक्षा का शिकार बनी हुई है।

तीनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, लेकिन सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य आज तक शुरू नहीं हो सका। नतीजतन हजारों ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हिंगुटा से जुझारपुरा तक करीब साढ़े चार किलोमीटर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ गया है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर फिसलकर घायल हो जाते हैं, जबकि चारपहिया वाहनों को भी निकलने में भारी दिक्कत होती है। ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम अभिनव कुमार यादव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। अब क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।