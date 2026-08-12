Orai News: जुगियापुर का मुख्य मार्ग पर 150 मीटर कीचड़ में चलने को मजबूर ग्रामीण
Orai News: ग्राम जुगियापुर में ग्राम प्रधान बालेश तिवारी की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। 150 मीटर का मुख्य मार्ग कच्चा छोड़ जाने से लोग कीचड़ में गुजरते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। नागरिकों ने प्रशासन से निर्माण कार्य करवाने की मांग की है।
Orai News: सिरसाकलार। संवाददाता ब्लॉक कुठौंद क्षेत्र के ग्राम जुगियापुर में विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच ग्राम प्रधान की कथित तानाशाही और मनमानी की एक बानगी देखने को मिल रही है। गांव का मुख्य मार्ग, जो आगे और पीछे पूरी तरह से सीसी (कंक्रीट) रोड से पक्का बना हुआ है, उसे बीच में केवल 150 मीटर का टुकड़ा जानबूझकर कच्चा छोड़ दिया गया है। मगन कुशवाहा के मकान से लेकर अजय पाल कुशवाहा के मकान तक फैला यह मुख्य रास्ता लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है और वर्तमान में गहरे कीचड़ तथा जलभराव की चपेट में है।पूरे गांव में सड़कों पर खडंजा और सीसी रोड बिछाकर आवागमन सुगम बनाया गया है, लेकिन मुख्य मार्ग के इस एक हिस्से को छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
इस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीणों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को रोज कीचड़ से होकर फिसलते हुए निकलना पड़ता है, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। गांव के जागरूक नागरिक भगवती प्रसाद, श्याम सुंदर, राम भरोसे और आशा राम का कहना है कि यह कोई आम गली नहीं बल्कि गांव का मुख्य रास्ता है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान बालेश तिवारी की हठधर्मिता और तानाशाही के चलते इस 150 मीटर के हिस्से का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की और ब्लॉक कार्यालय में भी लिखित आवेदन सौंपे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत के अंतर्गत तीन गांव छानी अहीर, जयसिंहपुर और जुगियापुर आते हैं, मगर मुख्य मार्ग के इस बदहाल टुकड़े की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि ग्राम प्रधान की मनमानी पर रोक लगाते हुए इस मुख्य मार्ग के बीच के 150 मीटर कच्चे हिस्से पर तत्काल सीसी रोड या खडंजा का निर्माण कराया जाए, ताकि पूरे गांव को इस मुसीबत से निजात मिल सके।
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