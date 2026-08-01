Orai News: बिजली किल्लत से परेशान लोगों ने घेरा परौसा उपकेंद्र, हंगामा

Orai News: कदौरा। संवाददाता लड़खड़ाई बिजली व्यवस्था से नाराज हरचंदपुर व गोहना गांव के पांच सौ से अधिक ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए परौसा विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा करते हुए लाइनमेन को बर्खास्त किए जाने की मांग की।वहीं, जेई के रवैये पर असंतोष जाहिर करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया।उदनपुर व कुसमरा फीडर सहित चार फीडरों से जुड़े 28 से अधिक गांवों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। 24 घंटे तक सप्लाई पूरी तरह बंद रहने से ग्रामीणों और किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। हरचंदपुर व गोहना के लोगों ने परौसा उपकेंद्र पर जाकर आक्रोश जताया।

ग्रामीणों के अनुसार उदनपुर, कुसमरा, बागी, जैसकपुर, सजेहरा, नजीरपुर, रोगी, डिहुआ डेरा, इटौरा, खुटमिली सहित 11 गांवों में करीब एक माह से बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकी है। शनिवार को आक्रोशित ग्रामीण पुन: बड़ी संख्या में परौसा बिजलीघर पहुंच गए और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लालजी लाइनमैन को सामने लाने की बात कह कर उसे पुन: बर्खास्त करने और शीघ्र आपूर्ति बहाल करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए विभाग के एक्सईएन तथा एसडीओ और जेई मौके पर पहुंचे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल भी उपकेंद्र पर तैनात रहा। प्रधान बागी राज बहादुर कुशवाहा, प्रधान महेरबान सिंह, अखिलेश प्रजापति, अमित दुबे, सीतू सिंह, राहुल सिंह, श्रीकांत तिवारी, बीरू सिंह, शशिकांत निराला, सुजीत प्रजापति, रवि सिंह, कामेंद्र सिंह, राघवेंद्र, बालवीर कुशवाहा, चांद बाबू, शुभम सिंह, अंकुर तुमर, श्यामजी सिंह, कपिल सोनी, तारिक मियां आदि मौजूद रहे।