Orai News: बाइक चोरी करते युवक रंगेहाथ पकड़ा, लोहे के खंभे से बांधकर की पिटाई, वीडियो वायरल
Orai News: बाइक चोरी करते युवक रंगेहाथ पकड़ा, लोहे के खंभे से बांधकर की पिटाई, वीडियो वायरल
Orai News: कुठौंद। संवाददाता कुठौंद थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में शनिवार देर रात बाइक चोरी करने आए दो युवकों में से एक को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। चोरी का प्रयास करते देख गृहस्वामी के शोर मचाने पर भीड़ ने एक आरोपी को दबोच लिया और लोहे के खंभे में बांधकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथी की तलाश कर रही है।कुठौंद
थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में शनिवार देर रात बाइक गांव निवासी सुनील पुत्र पप्पू के घर के बाहर खड़ी बाइक को दो युवक चोरी कर रहे थे। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो एक युवक भाग निकला जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को लोहे के खंभे में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची कुठौंद पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम अजय बताया। फरार साथी का नाम जीतू बताया जा रहा है। पुलिस ने अजय से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी जगदंबा प्रसाद दुबे ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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