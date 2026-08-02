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Orai News: वायरल वीडियो...बाइक चोरी करते युवक को पकड़ा, लोहे के खंभे से बांध पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कुठौंद थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में बाइक चोरी करते समय ग्रामीणों ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और लोहे के खंभे से बांधकर पीटा। यह घटना शनिवार रात हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Orai News: वायरल वीडियो...बाइक चोरी करते युवक को पकड़ा, लोहे के खंभे से बांध पीटा

Orai News: कुठौंद। कुठौंद थाना क्षेत्र के खोड़ गांव में शनिवार देर रात बाइक चोरी करने आए दो युवकों में से एक को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को लोहे के खंभे से बांध जमकर पीटा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फरार साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, खोड़ गांव में शनिवार देर रात सुनील पुत्र पप्पू के घर के बाहर खड़ी बाइक को दो युवक चोरी कर रहे थे।

शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो एक युवक भाग निकला जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को लोहे के खंभे में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाल दिया। सूचना पर पहुंची कुठौंद पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम अजय बताया। फरार साथी का नाम जीतू बताया जा रहा है। पुलिस ने अजय से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी जगदंबा प्रसाद दुबे ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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