Orai News: कोंच सराफा बाजार में ईमानदारी की मिसाल, सिपाही ने बुजुर्ग के पांच हजार लौटाए
Orai News: कोंच। संवाददाता कोंच नगर के सराफा बाजार में पिकेट ड्यूटी के दौरान यूपी पुलिस
Orai News: कोंच। संवाददाता कोंच नगर के सराफा बाजार में पिकेट ड्यूटी के दौरान यूपी पुलिस के एक सिपाही ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बाजार में एक बुजुर्ग के 5000 पड़े मिले। रुपये मिलने के बाद सिपाही नितिन यादव ने बिना देर किए उन्हें सुरक्षित अपने पास रखा और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाकर रुपये के मालिक का पता लगाने का प्रयास किया। सुरेश चन्द्र पुत्र रामनाथ निवासी गोराकरन पुर के रूपए गिर गए थे।इसके बाद बुजुर्ग को कोतवाली बुलाया गया। कोतवाली पहुंचने पर आवश्यक पूछताछ और पहचान की पुष्टि के बाद सिपाही नितिन यादव ने पूरी 5000 की रकम बुजुर्ग को सकुशल वापस कर दी।
अपने खोए हुए रुपये वापस मिलने पर बुजुर्ग ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और सिपाही की ईमानदारी की जमकर सराहना की। इस सराहनीय कार्य की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत होता है।
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