Orai News: 12 अगस्त को मनाया जाएगा उर्स ए आला हजरत
Orai News: जालौन में 12 अगस्त को मोहल्ला नारोभास्कर की सुबहानी जामा मस्जिद में उर्स ए आला हजरत का आयोजन होगा। बैठक में इमाम मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि बरेली शरीफ से खास मेहमान आएंगे। लोगों को उर्स में भाग लेने और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
Orai News: जालौन। संवाददाता आगामी 12 अगस्त को मोहल्ला नारोभास्कर स्थित सुबहानी जामा मस्जिद में उर्स ए आला हजरत मनाया जाएगा। जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया।बैठक में सुबहानी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सुबहानी जामा मस्जिद में उर्स ए आला हजरत मनाया जा रहा है। इसके लिए 12 अगस्त का दिन तय किया गया है। उर्स में मेहमान खुसूसी के तौर पर बरेली शरीफ से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ मौलाना अनवार अहमद कानपुरी, शायरे इस्लाम मुहम्मद अली फैजी भी तशरीफ लाएंगे।
उन्होंने कहा कि उर्स ए आला हजरत को लेकर सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। बैठक में लोगों को उर्स की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने नगर व क्षेत्र के लोगों से भी उर्स में तशरीफ लाने की अपील की है।
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