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Orai News: जीआरपी ने स्टेशन व ट्रेनों को चेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने देर रात को उरई स्टेशन पर

Orai News: जीआरपी ने स्टेशन व ट्रेनों को चेक किया

Orai News: उरई। संवाददाता जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सोलंकी ने देर रात को उरई स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन के साथ ही झांसी कानपुर रेलमार्ग से होकर आने जाने वाली टे्रनों को चेक किया। बोगियों में जाकर लोगों से पूछताछ करते हुए यात्रियों से संवाद किया। चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध नजर आया, उससे पूछताछ कर आई कार्ड चेक किया गया। साथ ही यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके सहयोग के लिए रेलवे पुलिस बराबर काम कर रही है। वह निडरता के साथ यात्रा पूरी करें।

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