Orai News: सभासदों ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Orai News: उरई। संवाददाता उरई नगर पालिका परिषद के एक दर्जन से अधिक सभासदों ने सीएम,
Orai News: उरई। संवाददाता उरई नगर पालिका परिषद के एक दर्जन से अधिक सभासदों ने सीएम, मंडलायुक्त के अलावा नगर निकाय निदेशालय को ज्ञापन भेजा है। इसमें नए सिरे से जांच कराए जाने की मांग की। सभासदों ने कहा, अगर जांच हो गई है तो उसकी कापी उपलब्ध कराई जाए।
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