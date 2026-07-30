Orai News: युवक ने नीम के पेड़ से फांसी लगाकर की आत्महत्या, ताश खेलने को लेकर हुआ था विवाद

Orai News: माधोगढ़। संवाददाता थाना रामपुरा क्षेत्र के ग्राम भटपुरा नरौल में एक युवक द्वारा खेत में खड़े नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महज एक वर्ष पहले ही युवक की शादी हुई थी।मृतक की पहचान राघवेंद्र उर्फ बाबा 24 वर्ष पुत्र कैलाश दोहरे निवासी ग्राम भटपुरा नरौल थाना रामपुरा के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार उसका विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व आरती, पुत्री विजय दोहरे निवासी जगम्मनपुर के साथ हुआ था। परिवार में उसके छोटे भाई का नाम धर्मेंद्र है। राघवेंद्र पेट्रोल पंपों पर कैनोपी बनाने का कार्य करता था और मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार शाम राघवेंद्र का ग्राम नरौल निवासी युवक के साथ शराब के नशे में ताश खेलने को लेकर विवाद हो गया था। बताया जाता है कि विवाद के बाद युवक ने इसकी शिकायत राघवेंद्र के पिता कैलाश दोहरे से भी की थी। इसके बाद राघवेंद्र बुधवार शाम से ही घर से लापता था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। गुरुवार सुबह ग्राम नरौल और भटपुरा के बीच स्थित खेतों में एक नीम के पेड़ से साफी के फंदे पर राघवेंद्र का शव लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। थाना पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।