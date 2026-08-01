Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: डिप्रेशन का शिकार 20 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता मोहल्ला इंदिरा नगर में शुक्रवार को 20 वर्षीय युवक ने घर में

Orai News: डिप्रेशन का शिकार 20 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी

Orai News: उरई। संवाददाता मोहल्ला इंदिरा नगर में शुक्रवार को 20 वर्षीय युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक युवक डिप्रेशन का शिकार था।मोहल्ला इंदिरा नगर में निवासी निशांत 20 वर्ष के पिता शारदा प्रसाद गुजरात में रहकर काम करते हैं। घर पर मां विनीता, बड़े भाई निखिल और बहन साक्षी रहते हैं। दोनों भाई वाहन चालक थे। निशांत भी चार पहिया वाहन चलाता था। भाई निखिल ने बताया कि करीब एक माह से निशांत गुमसुम रहने लगा था। पूछने पर वह कहता था कि परेशान हूं, बाद में बात करूंगा।

शुक्रवार को मां बकरी चराने गई थीं और बहन साक्षी कोचिंग। घर में अकेला पाकर निशांत ने कमरे में आत्मघाती कदम उठा लिया। कोचिंग से लौटने पर बहन ने शव देखकर शोर मचाया। सूचना पर मंडी चौकी प्रभारी रमाशंकर शर्मा मौके पर पहुंचे। पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने निशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।