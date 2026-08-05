Orai News: बारिश और बदहाल सड़क के बीच तिरपाल के नीचे हुई सरमन की अंतिम विदाई
Orai News: आटा। संवाददाता सरमन की मौत के बाद भी गांव की बदहाली ने पीछा नहीं
Orai News: आटा। संवाददाता सरमन की मौत के बाद भी गांव की बदहाली ने पीछा नहीं छोड़ा। कुइया झोर निवासी सरमन का अंतिम संस्कार गांव से बाहर, तिरपाल के नीचे करना पड़ा। लगातार बारिश और कीचड़ से लथपथ रास्तों ने अपनों को अंतिम समय में भी साथ नहीं दिया।मंगलवार को सरमन का निधन हुआ था और बुधवार को दिनभर बारिश की वजह से शव को गांव के श्मशान तक ले जाने के लिए न तो रास्ता था, न ही कोई वाहन गांव तक पहुंच सका। उफनाते नाले और फिसलन भरी पगडंडियों के कारण परिजनों और ग्रामीणों ने भारी मन से शव को कंधे पर उठाकर गांव के बाहर खुले मैदान तक पहुंचाया।
बारिश तेज थी, इसलिए लोगों ने बांस और तिरपाल तानकर किसी तरह अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। गीली लकड़ियां, कीचड़ और सिसकियों के बीच दी गई यह विदाई पूरे गांव की आंखें नम कर गई। ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है। यह पूरे गांव की बेबसी है। अगर समय रहते सड़क बन जाती तो सरमन को सम्मान के साथ गांव से विदाई मिलती। सड़क की मांग सालों से हो रही है, पर आज भी हर बारिश गांव वालों के जख्म हरे कर जाती है।
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