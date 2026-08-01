Orai News: शटडाउन के बाद भी लाइन चालू, करंट से प्राइवेट लाइनमैन की मौत

Orai News: माधौगढ़। गोहन फीडर से कुरसेड़ा की ओर जा रही विद्युत लाइन में काम के दौरान शनिवार सुबह करंट लगने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक शटडाउन न खुलता तो उनके बेटे की जान न जाती। ग्राम कुरसेड़ा निवासी 25 वर्षीय आकाश कुमार शाक्यवार पुत्र हरप्रसाद शाक्यवार उर्फ बेचेलाल शाक्यवार शनिवार सुबह गोहन फीडर से कुरसेड़ा की ओर जा रही विद्युत लाइन में शटडाउन लेकर काम कर रहा था। शटडाउन के बावजूद किसी ने लाइन चालू कर दी। जैसे ही आकाश ने तार जोड़े, उसे जोरदार करंट लगा। गंभीर हालत में उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आकाश अविवाहित था और अपने माता-पिता का सबसे बड़ा बेटा था। पिता हरप्रसाद, माता सीमा देवी और दो छोटे भाई लोकेन्द्र सिंह व अमरनाथ का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार की सारी जिम्मेदारी आकाश पर ही थी। घटना की सूचना पर माधौगढ़ थानाध्यक्ष गोहन सतीश कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी अंबुज कुमार यादव सीएचसी पहुंचे। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाया कि जब शटडाउन लिया गया था तो बिना सूचना के उसे किसने खोला। लोगों का कहना है कि अगर शटडाउन नहीं खोला जाता तो आकाश की जान बच सकती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।