Orai News: छत पर तार जोड़ते समय लगा करंट, पानीपुरी बेचने वाले युवक की मौत
Orai News: छत पर तार जोड़ते समय लगा करंट, पानीपुरी बेचने वाले युवक की मौत
Orai News: माधोगढ़। संवाददाता गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगटौली में शनिवार देर रात करंट लगने से 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह राजस्थान में पानीपुरी का काम करता था और गांव में मकान निर्माण के लिए कुछ दिन पहले ही घर आया था।परिजनों के अनुसार शनिवार की शाम संजीव 37 वर्ष निवासी ग्राम सिंगटौली छत पर लगी मोटर चलाने के लिए तार जोड़ने गया था। छत पर पानी भरा होने के कारण तार में कट से उसे तेज करंट लग गया। करंट की चपेट में आने से वह बेसुध होकर छत पर गिर पड़ा। इसी दौरान टूटा तार भी उसके सीने पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कुछ देर बाद भाई मथुरा प्रसाद छत पर पहुंचा। उसने तार हटाकर संजीव को इलाज के लिए कुठौंद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजीव की मौत से पत्नी रिंकी देवी, बेटियां मनीषा, नंदनी और बेटा राजवीर का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची गोहन पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष सतीश सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
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