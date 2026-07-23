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Orai News: खेत में बेड़ लगाते समय जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत, झाड़-फूंक के चक्कर में गंवाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: - परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, पुलिस जांच में जुटी माधौगढ़। संवाददाता कोतवाली क्षेत्र के

Orai News: खेत में बेड़ लगाते समय जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत, झाड़-फूंक के चक्कर में गंवाई जान

Orai News: कोतवाली क्षेत्र के गालमपुरा में खेत की फसल को पशुओं से बचाने के लिए बेड़ लगा रहे 27 वर्षीय युवक की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। परिजन उसे झाड़-फूंक के पास ले गए लेकिन देर रात उसकी जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया।बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के गालमपुरा निवासी मुन्नीलाल का पुत्र विवेक कुमार चौधरी खेत में खड़ी फसल की रखवाली के लिए लकड़ी की बेड़ लगा रहा था। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया। दर्द से तड़पकर विवेक ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे।ग्रामीणों

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और परिजनों ने विवेक को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय इलाज के लिए झाड़-फूंक करने वाले के यहां पहुंचा दिया। काफी देर तक झाड़-फूंक के बाद भी हालत नहीं सुधरी और देर रात विवेक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी सुकमारी, मां मुन्नी देवी और भाई संदीप, प्रमोद, सुनील का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में मातम का माहौल है। कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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