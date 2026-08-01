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Orai News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई महिला की छत से गिरकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कदौरा में ग्राम बबीना की 38 वर्षीय विवाहिता सीमा शनिवार सुबह सोकर उठने के बाद हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद हाईटेंशन लाइन ऊँची नहीं की गई। परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है।

Orai News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई महिला की छत से गिरकर मौत

Orai News: कदौरा। संवाददाता ग्राम बबीना स्थित बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह सोकर उठते ही 38 वर्षीय विवाहिता हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से छत से नीचे गिर गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। घटना की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि महिला सोकर उठने के बाद नींद के झोंके में मकान की छत को छूते हुए गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई थी।ग्राम बबीना निवासी सीमा 38 वर्ष पत्नी विपिन शनिवार सुबह वह बस स्टैंड के पास बने मकान की छत पर सोकर उठी थीं।

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नींद के कारण वह चलते-चलते छत के किनारे पहुंच गईं। इसी दौरान छत के ठीक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों से उनका शरीर छू गया। करंट का तेज झटका लगते ही सीमा अनियंत्रित होकर छत से सीधे नीचे बनी सीसी सड़क पर जा गिरी। धमाके की आवाज और चीख-पुकार सुनकर बस स्टैंड पर मौजूद ग्रामीणों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। परिजनों और लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल सीमा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन काफी नीचे है। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने तार ऊंचे नहीं किए। लोगों ने बिजली विभाग से लाइन हटाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि फोन के माध्यम से घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। अग्रिम कानूनी कार्यवाही जारी है।

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