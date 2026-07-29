Orai News: कालपी हाईवे पर फिर लगा लंबा जाम, वन-वे से भी नहीं मिली राहत
Orai News: कालपी। संवाददाता कालपी-जालौन हाईवे पर यातायात की समस्या एक बार फिर सिरदर्द बन
Orai News: कालपी। संवाददाता कालपी-जालौन हाईवे पर यातायात की समस्या एक बार फिर सिरदर्द बन गई है। हाईवे अथारिटी द्वारा दोनों पुलों पर वन-वे आवागमन शुरू करने के बाद भी मंगलवार शाम से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जो बुधवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान एनएच पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को घंटों परेशान होना पड़ा।दरअसल ओवरलोडिंग के कारण पुराने यमुना पुल में खराबी आने पर 22 मई से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर नया पुल वन-वे कर दिया गया था। इसके बाद से ही जाम की समस्या लौट आई थी। 23 जुलाई को हाईवे अथारिटी ने दोनों पुलों से आवागमन शुरू किया, लेकिन क्षतिग्रस्त पुल का काम पूरा हुए बिना ही आवागमन शुरू कर दिया गया।
कंपनी को पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने हैं, जिसके चलते पुल का केवल आधा हिस्सा खोला गया है। आधे हिस्से से ही भारी और हल्के दोनों तरह के वाहन निकल रहे हैं, जिससे रफ्तार बेहद कम हो गई है। मंगलवार शाम से शुरू हुई धीमी रफ्तार बुधवार सुबह तक रही। महज दो किमी का सफर तय करने में भी वाहन चालकों को एक घंटे से अधिक समय लग गया। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तम सिंह के अनुसार यातायात भी दुरूस्त रखना है और काम भी पूरा करना है जिसके चलते काम में समय लग रहा है। उन्होने लोगों से अपील कर कहा कि अभी कुछ दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो जाएगी।
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