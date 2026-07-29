Orai News: कालपी हाईवे पर फिर लगा लंबा जाम, वन-वे से भी नहीं मिली राहत

Orai News: कालपी। संवाददाता कालपी-जालौन हाईवे पर यातायात की समस्या एक बार फिर सिरदर्द बन गई है। हाईवे अथारिटी द्वारा दोनों पुलों पर वन-वे आवागमन शुरू करने के बाद भी मंगलवार शाम से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जो बुधवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान एनएच पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को घंटों परेशान होना पड़ा।दरअसल ओवरलोडिंग के कारण पुराने यमुना पुल में खराबी आने पर 22 मई से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर नया पुल वन-वे कर दिया गया था। इसके बाद से ही जाम की समस्या लौट आई थी। 23 जुलाई को हाईवे अथारिटी ने दोनों पुलों से आवागमन शुरू किया, लेकिन क्षतिग्रस्त पुल का काम पूरा हुए बिना ही आवागमन शुरू कर दिया गया।