Orai News: ओवरब्रिज की एक लेन बंद, डायवर्जन पर जाम से लोग बेहाल
Orai News: कालपी। संवाददाता ओवरब्रिज की एक लेन बंद होने के कारण यातायात डायवर्जन मार्ग
Orai News: कालपी। संवाददाता ओवरब्रिज की एक लेन बंद होने के कारण यातायात डायवर्जन मार्ग से चल रहा है। इससे मार्ग पर दबाव लगातार बढ़ गया है। बुधवार शाम वन-वे नियमों के उल्लंघन से अमलतास तिराहे से दुर्गा मंदिर चौराहे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा।हाइवे पर मरम्मत कार्य के चलते ओवरब्रिज की एक लेन बंद है। ऐसे में सभी चारपहिया, मालवाहक और सवारी वाहनों का संचालन डायवर्जन से किया जा रहा है। बुधवार शाम के समय कुछ वाहन चालकों ने वन-वे व्यवस्था का पालन नहीं किया। दोनों ओर से वाहन आमने-सामने आ जाने से स्थिति बिगड़ गई।
देखते ही देखते जाम लग गया और आवागमन ठप हो गया। जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कार्यालय से घर लौट रहे लोग, मरीजों को ले जा रहे वाहन और मालवाहक सब डायवर्जन पर घंटों खड़े रहे। यातायात का दबाव बढ़ता देख एनएचएआई के कर्मचारियों ने एक तरफ के वाहनों को रोककर दूसरी तरफ के वाहनों को क्रमवार निकाला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद धीरे-धीरे जाम खुला और यातायात एक तरफ से सामान्य हो सका।
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