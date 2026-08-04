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Orai News: उरई स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान, हजारों रुपये वसूला जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल के

Orai News: उरई स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान, हजारों रुपये वसूला जुर्माना

Orai News: उरई। संवाददाता वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल के उरई रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना िटकट, अनियमित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 76550 हजार जुर्माना वसूला गया।मंगलवार को उरई स्टेशन पर चलाए गए टिकट चेकिंग अभियान में शामिल अमित गुप्ता, रूपेंद्र कुमार, चेतराम वर्मा, प्रदीप कुमार व सूरज साहू ने यात्रियों के टिकट चेक किए। जांच के दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया।

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इसके अलावा रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा रेलवे के नियमों का पालन करें। बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करने पर रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

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